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【美國示威】韓星公然「唱反調」撐白人獲網民盛讚？

環球社會熱點 18:55 2020/06/05

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韓星及其粉絲公然「唱反調」，以#whitelivesmatter發布帖文洗版，竟獲網民讚賞？

美國非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）被白人警員壓頸制伏後身亡的事件，引發全國多處連日反種族歧視的示威衝突。社交媒體上掀起 #blacklivesmatter的帖文風潮，網民紛紛和應，支持示威者表達反對種族歧視的訴求。然而，韓星及其粉絲公然「唱反調」，以#whitelivesmatter發布帖文洗版，竟獲網民讚賞？

【美國示威】7旬翁遭警員推跌倒地 頭破血流受重傷

【美國示威】明市市長在弗洛伊德棺前下跪灑淚【有片】

韓星粉絲人多勢眾，在社交媒體上使出人海戰術，洗版輕而易舉。趁網上掀起#blacklivesmatter帖文風潮，韓星主動出擊，在帖文加上打對台的標籤#whitelivesmatter，粉絲迅速加入戰團。

文內容並非如標籤所言，而是分享反對種族歧視的帖文，或是韓星圖片、片段、有趣的表情包、笑話等，務求令原本#whitelivesmatter標籤下，有關白人至上或支持種族歧視的帖文沉底。

White Lives Matter運動最初始於2015年，由美國人Rebecca Barnette成立，主要抗衡關注黑人權益的Black Lives運動。

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【美國示威】黑人民權領袖：以弗洛伊德名義站起來 沉默讓我們受苦

今次在韓星及其粉絲的努力下，現時在Instagram上搜尋#whitelivesmatter標籤，有20.1萬帖文，發現絕大部分都是韓星照片、短片等。

此舉出其不意，獲網民大讚，有網民表示，起初看見帖文時有點摸不著頭腦，明白後也要為此鼓掌；另有網民表示，從沒想過自己有天會欣賞韓星的片段，並打算試聽K-pop。

粉絲們除了主攻#whitelivesmatter，也有粉絲發布#AllLivesMatter的帖文。

另外，也有支持警察的網民以#BlueLivesMatter標籤帖文，批評#BlackLivesMatter的示威者帖文。

【美國示威】無標識神秘武裝維穩 美媒揭竟是獄卒執法

「美國威脅放狗鎮壓示威」北韓：無資格批評中國

記者：葉芷樺

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