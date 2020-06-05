【美國示威】韓星公然「唱反調」撐白人獲網民盛讚？

▲ 韓星及其粉絲公然「唱反調」，以#whitelivesmatter發布帖文洗版，竟獲網民讚賞？

美國非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）被白人警員壓頸制伏後身亡的事件，引發全國多處連日反種族歧視的示威衝突。社交媒體上掀起 #blacklivesmatter的帖文風潮，網民紛紛和應，支持示威者表達反對種族歧視的訴求。然而，韓星及其粉絲公然「唱反調」，以#whitelivesmatter發布帖文洗版，竟獲網民讚賞？

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韓星粉絲人多勢眾，在社交媒體上使出人海戰術，洗版輕而易舉。趁網上掀起#blacklivesmatter帖文風潮，韓星主動出擊，在帖文加上打對台的標籤#whitelivesmatter，粉絲迅速加入戰團。

文內容並非如標籤所言，而是分享反對種族歧視的帖文，或是韓星圖片、片段、有趣的表情包、笑話等，務求令原本#whitelivesmatter標籤下，有關白人至上或支持種族歧視的帖文沉底。

White Lives Matter運動最初始於2015年，由美國人Rebecca Barnette成立，主要抗衡關注黑人權益的Black Lives運動。

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今次在韓星及其粉絲的努力下，現時在Instagram上搜尋#whitelivesmatter標籤，有20.1萬帖文，發現絕大部分都是韓星照片、短片等。

此舉出其不意，獲網民大讚，有網民表示，起初看見帖文時有點摸不著頭腦，明白後也要為此鼓掌；另有網民表示，從沒想過自己有天會欣賞韓星的片段，並打算試聽K-pop。

粉絲們除了主攻#whitelivesmatter，也有粉絲發布#AllLivesMatter的帖文。

另外，也有支持警察的網民以#BlueLivesMatter標籤帖文，批評#BlackLivesMatter的示威者帖文。

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記者：葉芷樺

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