【中小企教室】如何加快做簡報　提升吸引力？

做簡報(Presentation)不時令上班族頭痛，精於銷售、計數的，不一定是做簡報高手。不想做出一個難看的簡報，又不想花太多時間做簡報，善用網上資源可能是一個「出路」。



現時香港的上班族，仍普遍使用微軟的PowerPoint (桌面端應用)， PowerPoint 現時是Microsoft 365 的一員，最近推出了多項更新，對要快速做好簡報的上班族來說，可能是一個好消息。

▲ Microsoft 365 內的 PowerPoint ，最近出現了多項更新，提供多種範本供選擇。(網上截圖)

▲ 用戶可在 templates.office.com下載不同範本。(網上截圖)

用戶可在 templates.office.com 或Word、Excel 和PowerPoint 的進階範本目錄中，找到不同風格的範本。找到合適的範本後，可加入合適的文字。

但全文字的簡報絶不吸引，要加入甚麼圖像、影像，又是另一個令人頭痛的問題。用戶只需按「Insert」內的「Picture」，再按「This Device」、「Stock Images」或「Bing pictures」，「Bing pictures」內可找到不同主題的圖片，「Stock Images」內更可找到各類不涉及版權的圖像、人像、標誌及貼紙，供用戶美化、突出簡報。

▲ 「Bing pictures」內可找到不同主題的圖片。(網上截圖)

▲ 「Stock Images」內更可找到各類不涉及版權的圖像。(網上截圖)

▲ 「Stock Images」內更可找到各類、人像、標誌及貼紙。(網上截圖)

責任編輯：梁巧恩



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