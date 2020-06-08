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【談保說道】吳澤偉：四海為家 保險有得保？

名人薈萃 13:26 2020/06/08

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隨着政治環境改變，許多人正尋求香港以外的居留選擇，這關乎安身立命的選擇，不同人有不同考慮吧！但生老病死，人生必經，面對不確定的大限臨頭當前，希望脫離不安覓得安穩再作打算，亦情有可原。

朋友間有不少人正部署後路，尤其是50歲以上的，都找筆者討論「跑路理財方案」，包括了解香港境外各種保險的有效和可用的條件。

當你成為跨國居民，身在香港以外地區的你，曾於香港投保的各類保險是否依然有效？讓筆者解清楚，讓大家自己心裏有數。

1.人壽保險乃無區域限制，亦無活動限制，當然都無政治環境的限制。只要有合法證明受保人已身故，即某個合法政府所簽發的死亡證，又保險合約已進入了不能異議條款，即保單生效已超過24個月，便可以索賠。但由於你的保單是由香港註冊的壽險公司簽發，是按香港法例來執行，一切索償要在香港按香港法律所接納的資料來進行。如果面對不尋常的國際政治爭拗，萬一國際間的合作日後出現不歡而散的時候，希望民事合約如壽險的執行，不會受到影響吧！

2.人生意外保險：一般都是24小時全球保障，更會提供24小時全球緊急支援，針對意外特發受傷事故，按受保人的即時需要，如醫療（若保障項目涵蓋醫療利益），法律的諮詢。但請留意個人意外保險大部分都有居留地的條款，一般為182日，若然你離開香港超過182日，你的個人意外保險便會失效！

3.個人醫保一般都謂全球保障，但當你細讀保單條款，你會發現香港以外的保障只限於緊急治療，即突然病發或意外受傷出現急切的醫療需要，便會得到保障，但當病情穩定，便需要返回香港繼續治療才有保障，若然繼續於外地進行治療，將不會獲得賠償。

有不少高端醫療保險，是有區域之分，特別是那些至尊級醫保，每年上限過千萬的保障額，絕非隨意可以在世界任何一處進行治療。移居時要獲得保險公司預先批核的，更會受到居留地更改而出現的限制，例如某至尊級醫保條款寫明，若您於外地入院，離開香港超過182日條款的界定下，你的居留地已更改，屆時進行於外地的治療，將會被打折扣賠償。舉例如你的保單治療區域雖然是亞洲之內，但萬一你移居到澳洲或新西蘭超過182日，治療時便需要你提供共同保險，即自付額達到40%。

4.危疾保的索償必會更複雜，許多危疾保的保單，列明有需要提供香港醫療系統，接納的醫療證明，更會被要求提供進一步的資料，好能符合受保疾病所界定之定義，又可能需要接受保險公司指定的醫生檢查，合乎一切要求方能作出賠償。若然人在外地，轉接往來需時才能將這些資料交回香港進行索償，想想這等情況出現何等的麻煩。更何況有不少聲稱多次保障的危疾，保險合約條款內隱藏許多細節，需要符合醫療證據和時間條款，配合這些細節的要求，情況將會更為複雜。

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撰文 : 吳澤偉

欄名 : 談保說道

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