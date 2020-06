【美國示威】案發城市損失近4.3億 遭大肆搶掠縱火

▲ 美國黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死,案發城市明尼阿波利斯連日來遭縱火及搶掠,料最少損失5,500萬美元。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死,事件觸發全國各地的大規模示威,部分地區更出現騷亂。明尼阿波利斯為弗洛伊德遇害的城市,當地連日遭到大肆縱火及搶掠。當局估計上述暴力行動,最少帶來5,500萬美元(約4.29億港元)的損失。

《紐約郵報》報道,弗洛伊德(George Floyd)遇害後,明尼阿波利斯(Minneapolis)多處都遭到縱火和搶掠。該市官員表示,當地最少有220座建築物起火,預料有關數字仍會上升。

明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)表示,當地騷亂平息後,他將要求聯邦政府及州政府資助,以協助重建城市。他更坦言:「我們將需要一個非常大型的方案。」(We’re going to need a really big package.)

遭破壞的建築物主要集中在明尼阿波利斯巿第三區和第五區,其中第三區在連日的示威抗議活動中,遭大火嚴重摧毀。另外,該市南部的湖街(Lake Street)是示威的主要地帶,不少遭到搶掠和破壞的店舖都位於此地。

據悉,該市居民已展開社區籌款活動。當地一個非牟利組織西百老匯商業與地區聯會(West Broadway Business and Area Coalition),為該市北部的企業籌集100萬美元(約780萬港元),用作支援遭打擊的企業。

