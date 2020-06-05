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【美國示威】案發城市損失近4.3億 遭大肆搶掠縱火

環球社會熱點 18:53 2020/06/05

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美國黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，案發城市明尼阿波利斯連日來遭縱火及搶掠，料最少損失5,500萬美元。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，事件觸發全國各地的大規模示威，部分地區更出現騷亂。明尼阿波利斯為弗洛伊德遇害的城市，當地連日遭到大肆縱火及搶掠。當局估計上述暴力行動，最少帶來5,500萬美元（約4.29億港元）的損失。

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《紐約郵報》報道，弗洛伊德（George Floyd）遇害後，明尼阿波利斯（Minneapolis）多處都遭到縱火和搶掠。該市官員表示，當地最少有220座建築物起火，預料有關數字仍會上升。

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）表示，當地騷亂平息後，他將要求聯邦政府及州政府資助，以協助重建城市。他更坦言：「我們將需要一個非常大型的方案。」（We’re going to need a really big package.）

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遭破壞的建築物主要集中在明尼阿波利斯巿第三區和第五區，其中第三區在連日的示威抗議活動中，遭大火嚴重摧毀。另外，該市南部的湖街（Lake Street）是示威的主要地帶，不少遭到搶掠和破壞的店舖都位於此地。

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據悉，該市居民已展開社區籌款活動。當地一個非牟利組織西百老匯商業與地區聯會（West Broadway Business and Area Coalition），為該市北部的企業籌集100萬美元（約780萬港元），用作支援遭打擊的企業。

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責任編輯：何穎兒

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