【利財筆記】林本利：恒指25000 阻力或突破？

今年3月，新冠肺炎在全球大爆發，各地股市急挫。恒指由今年1月最高位29174點，下挫至21139點，短短兩個月下跌了8,035點（約27%），若恒指回升跌幅的一半，即約4,000點，會由21139點反彈至25100點左右，正是當時熊證的重貨區。

按照筆者年初建議，若投資者今年在恒指跌穿28000點才開始入市，有紀律地分注入市，買到21000點水平，應在25000點水平成功建倉，處於進可攻，退可守的位置。若恒指真的回升至25000點以上，到時連同收息已可以平手，不用等待回升至去年底的28189點，今年幾可肯定跑贏大市和大部分港股基金經理。

事實上，自2007年起，每當恒指接近25000點，往往成為後市的阻力位或突破位。

（1）2007年9月：市場傳出港股直通車消息，恒指突破25000點後直上，在10月底升至31958點。之後不久，時任總理溫家寶叫停直通車，加上美國次按危機觸發全球金融海嘯，恒指在2008年10月跌至10676點。

（2）2010年11月：恒指由2009年3月低位11344點一直升至24988，差12點未能突破25000點。之後因歐債危機，11個月後在2011年10月回落至16170點。

（3）2014年8月：憧憬滬港通在2014年11月正式開通，恒指由2014年5月低位21680點升至25362點，之後因佔領運動回落至22529點。

（4）2015年2月：佔領運動過後，恒指再升穿25000點，直上至4月的28588點，之後在6月因A股未被納入MSCI指數，人民幣急跌，A股熔斷，恒指大幅回落至2016年2月的18278點。

（5）2017年5月：雞飛年，恒指由2017年初22000點直上，到5月升穿25000點，不少人以為會見頂回落，之後卻一直升至2018年1月創出歷史新高33484點才回落（2018年狗走年）。

今年4月至5月中，恒指多次逼近25000點都無法突破，便提醒學生恒指很大機會要唞一唞，向下調整一下，至少跌1,500點才再有動力向上走。特別是未來數月公布的3月及4月經濟數據，以及公司第一季及第二季業績會很驚嚇，帶動新一輪恐慌拋售或獲利回吐。因此，未夠貨的投資者在恒指24000點以上不應入貨，上望25100點不過賺3%至4%，況且升市主要靠騰訊控股（00700）。應靜待恒指跌至接近23000點，個別股份由高位回落至少8至10%才加注。還提到五窮六絕月，加上除淨因素（令恒指跌幾百點），恒指很大機會跌穿23000點，見22800點。

港股後市非太悲觀

在5月22日，中央政府突然宣布制定「港區國安法」，恒指急跌1,300多點，低見22878點。之後市場負面消息不絕，又再傳出港元和美元脫鈎，大量資金外流，股市樓市會大跌等消息，不少人在22800點仍大舉沽空港股。料不到恒指在6月1日急升800多點，把淡友殺個措手不及。其實在5月尾，雖然熊證的重貨區已由25100點下移至23900點附近，熊證依然遠多於牛證，港股後市並非太過悲觀。

政治市無人能說得準，參考1967年暴動，上世紀八十年代初中英會談，1989年六四事件後，香港都曾經出現過政治震盪，人心惶惶，大量港人申請移民，股市樓市受壓，之後都平安度過，化險為夷。

大家不妨想想香港引入國安法後，是利大於弊？抑或弊大於利？若真能令香港社會回復穩定，中央政府消除港獨疑慮，疫症過後全球經濟復甦，到時恒指可望止跌回升。

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