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【百萬Blogger】止凡：滙豐去或留

名人薈萃 13:40 2020/06/06

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收到網友提問，若你也有類似迷思，不妨參考下。

網友：

止凡兄，你好！本人幾年前有看過你一兩本著作，也間中看你的專欄，因而知道複式效應的威力。

家父十幾年前過身後有6手滙豐（00005）留給我，也經歷了30多元供股的情況，因這是送給我的，所以當時我決定繼續供股。

奈何滙豐股價已大不如前，又有洗黑錢，嚴重挫低股價，幾年前我有想過把它賣掉換入其他股，剛巧在書中看到你說的複式效應例子，也就繼續保留，股價曾升至80多元我還未有沽出。

但滙豐真的非常不爭氣，現在又跌回60元（網友提問時股價），即使一年有一萬元利息也補不回股價的下跌，股評人都完全不睇好。所以我真的想請教你，是否換馬才是上策，但問題是我見中資銀行股都很差，希望你給我一些寶貴意見，留還是換呢？如真的要換，有甚麼股可推介？謝謝你。

PS.家父應是在八十年代買入，我不知他當年買入股價。

止凡回覆：

多謝你的提問，但個人投資操作，一向少談。看見你提問的內容，感覺可能有不少誤區。

1.當年買入股是多少，跟你是否換馬有何關係？

2.換馬決定，是看其業績前景，而非它過往股價，說來說去都只說股價，你有否了解過它的價值呢？

3.若把滙豐換馬，就一定是換入內銀嗎？沒有別的股票？不看好內銀就不換馬嗎？

4.別誤會價值投資就要長綫投資，明明不值都要持有，價投並不是這個思路。

5.建議多了解，多看書，了解多點股票估值之類的東西。亦要累積資產，開展個人投資，別只拿着幾手家父八十年代買入的股票，這不足以財務自由的。希望你有所啟發！

後記

有幾點補充：

1.寫blog多年，久不久就收到類似提問，即使筆者多次指自己不會提任何個人投資操作建議，或直接答案，還有不少網友把個案寫出來問筆者應如何操作。

2.網友寫的時候，滙豐不派息事件還未發生，當時股價約60元，未知後來他如何處理。

3.對滙豐的描述，與對不派息事件的評論，小弟拍過YouTube影片，有興趣不妨看看。

4.十多年前的一筆遺產，6手滙控股票，60元時值14萬多元，40元時值9萬多元。希望這並不是網友這十多年來的主要資產吧，否則，需要好好掌握的，並非這十萬八萬元股票的買賣操作，而是累積資產的理念。

5.時而世易，近年香港、中美，及至全球都發生了很多事情，近月有不少更對香港未來有確切影響，長綫投資者也要定時檢視價值，別活於「平行時空」之中。

相關影片：聖誕鐘_買滙豐？

相關影片：滙豐無息派

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撰文 : 止凡

欄名 : 百萬Blogger

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股票 銀行 止凡 Blogger 沽出 買入 派息 供股 滙豐控股（00005）

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