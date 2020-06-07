【積金解謎】雷志海：拒絕投資中港市場？　轉投美股獲高額回報

【問】李先生（33歲） 目標退休年齡︰60歲 MPF資料 每月供款︰ 約1,250元（僱員部分，沒自願性供款） 帳戶數目︰2個 總值︰30萬元 現時投資選擇︰香港股票基金 問︰我不想投資中港市場，請問美股，或其他地區的股票基金，哪些較值得投資？

【答】永明資產管理首席投資策略師雷志海

讀者李先生的問題其實不難解答。首先，李先生很清晰地詢問有哪些股票基金（中港市場除外）值得投資。這說明李先生很明白按他的年紀應該揀選較進取的股票類基金，以冀充分利用悠長的投資期賺取較高的回報。這想法正正是筆者一直倡議的4個強積金投資錦囊中的「越勇越好」。說回讀者的問題，筆者想了解的是李先生是否連少許中港市場都不想投放？若然如此，相信在眾多強積金股票類基金中大概只有美國／北美股票基金、歐洲股票基金和日本股票基金可以選擇。

因為不管是亞洲地區股票基金、環球股票基金以至行業股票基金，或多或少都會有涉足在中港市場。若真的在美國、歐洲和日本三個市場中選擇的話，筆者會較傾向投資美國。原因是美國的經濟和市場較具靈活性，人口結構亦較歐洲和日本年輕，其在科技領域中亦可謂穩執牛耳，有許多美國科技公司是全球的龍頭企業，相信中長綫而言，美股的增長潛力會高於歐洲和日本。

另一方面，若李先生可接受投資的基金有部分涉足中港市場，便可考慮不同的亞洲地區股票基金，視乎不同的基金類別中港市場份額有多有少。筆者過去曾指出中美之間的角力將驅使兩國致力拉攏其他國家，而亞洲各國必定成為拉攏對象，相信會有利於整個亞洲地區經濟。

此外，受到新冠肺炎的影響，全球經濟今年以來貿易量大受打擊，需求嚴重萎縮之餘，供應亦出現前所未見的挑戰，這極可能促使眾多國際企業加快分散供應鏈，以減少過分依賴單一供應帶來的風險，估計亞洲多國將會受惠。

以上大致解答了李先生的問題。筆者想利用餘下的篇幅提出一些李先生可以注意和考慮的想法。李先生的資料指每月供款約1,250元為僱員部分，加上僱主的強制供款即每月合共投資額為2,500元。李先生持有兩個強積金帳戶，現值30萬元。筆者以每月供款金額不變，而每年投資同報8%為假設計算，在李先生60歲之時，其強積金帳戶大概滾存至525萬元。

這金額看似不少，但別忘記生活費也會隨通脹持續上升，恐怕這金額不足夠讓李先生安享晚年。所以要考慮筆者另一個強積金投資錦囊的「越多越好」，即要盡量作額外的投資。按李先生的年紀，即使手上沒有太多閒置資金，大可考慮每月作自願性供款，以此滾存更多資金供日後退休之用。至於應投入多少，筆者過去多次指出應不少於每月收入的20%，這包括個人及公司的強制性和自願性強積金供款，以及其他常規投資計劃（例如月供股票投資計劃）。

最後李先生可考慮將兩個強積金帳戶整合至一個，方便日後管理和減少處理行政事宜。筆者聽過有不少打工仔擁幾個強積金帳戶，因每次轉工時若新公司用的是另一家強積金服務供應商便會多一個帳戶。不少人連自己有多少個強積金帳戶都不知道，更遑論應好好管理自己的財富。

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