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【中美角力】經濟學者拆解聯滙受衝擊3個迷思

環球政經 19:28 2020/06/05

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部分市民擔心在美國撤銷香港特殊待遇，甚至作出制裁措施下，香港的金融制度，以至聯繫滙率會受衝擊，於是開立離岸戶口。

到底香港人有必要開離岸戶口避險嗎？其實關鍵在於香港聯繫滙率制度是否穩固、美資大舉撤出香港的可能性有多大？香港又會否被禁用SWIFT（環球銀行金融電信協會）結算系統，導致貿易及聯滙制度受打擊？美國克林信大學經濟系副教授徐家健直言，「開離岸戶口沒有問題，但要清楚返事實會點發生！」且聽徐家健拆解這些迷思。

【迷思1】聯滙有機會崩潰？

近日坊間有輿論認為聯繫滙率將會崩潰，市民需要換美元避險「保平安」。金管局總裁余偉文日前已大派定心丸，他在金管局網站撰文表明，香港有良好的基本因素和穩固的金融實力，可抵禦衝擊。香港與其他地區一樣，可自行制定貨幣制度，包括滙率政策。聯滙制度在1983年10月推行，遠早於美國國會在1992年通過賦予香港特殊待遇的《香港政策法》，因此聯滙制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。

徐家健也相信，聯滙制度不可能被美國取消，因為聯滙制度由香港制定，毋須美國認可，美國應沒有任何措施阻止港元與美元掛鈎，「唔准用聯繫滙率，特朗普亦都無咁講，亦唔關政策法嘅事。」

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美國總統特朗普（Donald Trump）日前稱香港已變成「一國一制」，揚言將撤銷香港特殊待遇，部分市民擔心香港的聯繫滙率會受衝擊。

【迷思2】禁香港用SWIFT？

自上周美國總統特朗普聲稱要撤銷香港的特殊地位，有評論指美國可以禁止香港的銀行使用SWIFT結算系統。目前銀行之間的跨境轉帳要經SWIFT系統進行，主要用美元進行交易，SWIFT目前仍然限制北韓及伊朗進行交易。有論者認為，一旦香港的銀行被禁使用SWIFT，將對本港貿易、以至聯繫滙率造成極大挑戰。

徐家健相信，美國用到這一招的機會很低，例如正被限制使用SWIFT的伊朗，美國自1979年已制裁她，歷時40年、到2006年才進行金融制裁。2006年，伊朗成功發展濃縮鈾核技術，對區內安全帶來威脅，觸發聯合國制裁，徐家健說最初歐洲也不願意使用這手段。因為這項金融制裁措施，令伊朗的金融機構不能透過SWIFT滙出或收取美元，大幅打擊了伊朗的國際貿易，令該國買不到糧食，及進口不到醫療設備，故後來歐洲也因為人道理由，恢復了一部分對伊朗的貿易。 

「美國制裁一個國家，或者再極端的開戰，其實要有道德的支持，會怕輿論反應。」徐家健認為，人大訂立「港區國安法」，未足以令美國有足夠理據要動用這極端手段、以制裁伊朗級的力度去對香港，他相信美國的歐洲盟友也未必支持。

就算有這個基礎要制裁，如果因國安法，要搞也搞北京先，沒理由（停用SWIFT）這程度，而且過去一直跟內地講加關稅，對伊朗才用禁運，還要禁運了40年才做這些事（停用SWIFT），怎會一下子跳到最極端的制裁手段？

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香港美國商會調查了解在港美企對於「港區國安法」的看法，近三成公司考慮離開或撤資。

【迷思3】美企大舉撤資？

香港美國商會在本月1日至2日進行調查，了解在港美企對於「港區國安法」的看法，有六成受訪會員認為，該法將損害其公司在港的營商環境，近三成公司考慮離開或撤資。

徐家健相信，美資撤離香港有一定帶頭作用，但他分析美資撤離的實際反應可以兩睇。一種睇法是美資撤出香港，香港經濟會下行，甚至暴跌，於是乎其他國家外資也撤出香港。另外一種睇法則是美資撤，原本跟他們爭生意的歐資會多了生意空間。

例如中概股來港上市，這生意人人都想做，當美資投行撤，歐資投行會否多了空間爭這些生意？咁你（美資）走先，我（歐資）做埋呢轉，所以撤資有好多考慮。

他續說，今次美國聲言要制裁中國，歐洲也不是大大聲跟隊去做，僅英國有出聲，和中國有生意來往的德國、法國，並沒有大聲附和。他認為，除非美國有很大壓力向歐洲施壓，要他們參與制裁行動，或除非中國做了道德上不容許的事，例如派出解放軍用武力鎮壓，歐洲才有道德責任要譴責，否則他估計歐洲企業不會輕言撤資。

總言之，徐家健認為，如果開離岸戶口成本不高，當作預防黑天鵝事件也無可厚非。

當黑天鵝事件，如隕石撞地球，發生的機會好低，但發生到衝擊很大，一般市民轉美元，因為聯繫滙率掛滙，無甚滙兌損失。如果你有錢，開戶成本相對低的話，做這保險無可厚非。

節錄自第659期《iMoney Focus》。

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撰文 : 葉卓偉

經濟 金融機構 聯繫滙率 特朗普 余偉文 香港金融管理局 金融 貿易 銀行 港區國安法

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