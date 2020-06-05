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英國強制乘坐公共交通須戴口罩 醫學會：太寬鬆

環球社會熱點 18:44 2020/06/05

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英國疫情持續，當局規定6月15日起，乘客乘坐公共交通時必須戴口罩，若違反規定可被拒絕上車甚至罰款。不過，英國醫學會認為，措施只限於乘坐公共交通時是不夠，應延伸至所有地方。

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）周四宣布，由於隨着各地進一步解封，料乘坐公共交通工具的乘客愈來愈多，而乘客在車上都需逗留一段時間，加上有證據顯示戴口罩能減低病毒傳播，決定限制乘坐公共交通時必須戴口罩。

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而幼童、殘障人士、呼吸困難人士可獲豁免。民眾也可以用圍巾、頸巾之類的衣物代替。

英國醫學會 （British Medical Association）主席納格保羅（Chaand Nagpaul）表示，醫學會早在數周前已提倡，民眾在不能與他人保持社交距離時，就應戴上口罩。

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納格保羅質疑，為何英國當局這麼晚才決定強制戴口罩，又指倘民眾早就開始戴口罩，會「大大減低」（much less）染新冠肺炎的風險。

納格保羅又促請英國政府向公眾供應口罩，並教導公眾如何正確地戴口罩。

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責任編輯：楊心悅

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