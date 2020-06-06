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【都市診療室】一世人鬱鬱不得志　診斷竟發現兒童期已有ADHD？

名人薈萃 18:46 2020/06/06

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我們身邊總會有至少一位這樣的朋友：做事缺乏耐性和條理、情緒容易暴燥，即使再怎麼努力，也無法與人和平共處……你或許會問：「這個人到底出了甚麼問題？」

其實，他們可能是「專注力失調及過度活躍症（ADHD）」患者，由於從小到大未有得到適當診治，令他們被徵狀纏繞而不自知。這些徵狀使他們人生充斥著衝突和波折，連情緒也受牽連，或會誘發情緒病。作為身邊人，我們可以做的是，善意地點出問題，鼓勵對方求診，讓他們人生早日重回軌道。

病症伴隨患者成長

ADHD是一種由小時候起便出現的腦部發展性障礙，如果患者自小沒有接受適當的藥物或行為治療，病徵或會延伸至成人階段。據估計，約三分之二個案於成長後仍有若干徵狀。

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雖然，隨着人變得成熟，衝動及脾氣欠佳的情況會有所改善，但是成人患者依然會缺乏耐性、集中力不足、習慣拖延及處事時欠缺條理。然而這些典型病徵，對於大部份成人來說，或許司空見慣，未必當成一回事，甚至自己本身是ADHD患者也不自知。

認識有位年屆退休的男士阿民（化名），因為工作上與同事爆發激烈衝突，被轉介至精神科專科醫生跟進。細問過去往事，阿民說從小到大，他都鬱鬱不得志，學生時讀書不成，長大後工作又諸事不順，與太太及兒子又不咬弦，各種不快令他情緒受困，精神緊張以至失眠。

醫生回顧他的成長過程及相關病徵，發現阿民早於兒童階段，已是ADHD患者，只是不自知而已。當他長大成人，那些典型徵狀例如處事混亂、自理能力差及缺乏時間觀念等等，依然伴隨他成長。

對外來衝擊較敏感

雖然我們強調ADHD並非一種病患，不應把其標籤化，但若情況持續，患者亦要接受適當藥物及行為訓練，改善及紓緩徵狀，從而讓生活重回正軌。若然這些患者沒有適當治療改善相關行為，就有可能惡化成情緒病，估計超過一成的精神科病人同時有ADHD徵狀，特別是容易衝動及情緒化。

我們比喻這班患者為車輛，當他們避震功能出現故障，對外來衝擊的反應就更大，例如天氣稍為欠佳，他們也會感到情緒低落，容易把問題放大數倍，久而久之，誘發抑鬱症或焦慮症。

要讓ADHD成人患者改善行為問題，藥物是第一綫治療。現時治療ADHD藥物分為「刺激劑類」及「非刺激劑類」藥物，前者能平衡腦部傳遞物質，並有短、中及長效劑量，治療選項較有彈性，較適合成人患者服用。

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不過，或有人擔心藥物的副作用更甚於本身病情，其實醫生在處方藥物時會按患者身體狀況，由最低劑量起調節，逐步逐步去改善病情。另外病者也應接受心理輔導，重新認識自己和重拾自信心。

以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

撰文 : 林樹強醫生 精神科專科醫生

欄名 : 都市診療室

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