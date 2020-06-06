【疫市營商】領展減租增宣傳迎戰疫情　推Hello Kitty活動吸客

疫情期間，營運商場面對不少挑戰，范世牧指，最大挑戰是確保來商埸的顧客安全及安心，「讓人安心進來很重要，因此我們所有商場都加強了清潔及消毒，比平時頻繁地清潔，而且採用不同類型及平時少用的清潔消毒用品及設備，例如我們會為每一個接觸點如電梯扶手、門柄等加強消毒；亦要求在商場內戴口罩，我們亦提供搓手液，讓每個入來商場行街購物的人，都看到乾淨清潔的環境。」

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另一方面，不少租戶面對零售下滑，艱苦經營，「我們亦支援租戶，在這個艱難時刻，我們會跟他們一個一個的去傾，畢竟每個租戶情況不一樣，這幾個月來都是這樣。我們提供不僅是經濟上支持，例如減租；還有增加宣傳，吸引顧客來消費，所以我的市場推廣同事，這幾個月來不僅沒有慢下來，反而做得更多。」其中包括於赤柱商場與Sanrio合辦「Stanley Plaza Hello Kitty˙Dear Daniel Love by the Sea」，為今年適逢45周年的Hello Kitty在赤柱舉行連串活動。

▲ 遊客可在美利樓前跟Hello Kitty合照。（王嘉昌攝）

活動由2月開始，正碰上疫情爆發，遊客止步來港，范世牧表示：「活動原本以遊客為主，但因為疫情，我們多了本地客。事實上，香港有不少Hello Kitty的忠實粉絲。而我們很幸運，因為赤柱的獨特環境，靠近大海，假日吸引不少港人來這裏透透氣，或者來遠足，這邊有些行山路徑，由這裏起步的，周六日有些餐廳甚至要排隊等位。疫情對我們當然有影響，但也帶來機遇，這裏的獨特環境，在疫情期間吸引不少本地人過來。」

▲ 在赤柱廣場舉行的「Stanley Plaza Hello Kitty˙Dear Daniel Love by the Sea」活動，可即時把手機內相片打印成錄音照片做留念，商場設有不少跟Hello Kitty合照的「打卡」位，以及消費滿30元可換領立體心意卡。（王嘉昌攝）



范世牧指是次活動：Hello Kitty及Dear Daniel的擺設都是獨有的，並會利用社交媒體的力量做推廣，「今次的Hello Kitty是為我們度身訂造，其他地方找不到的，希望吸引人來拍照「打卡」，然後放上社交媒體如IG、Facebook等，社交媒體亦是我們活動的一環。」Hello Kitty會在赤柱至8月31日。

節錄自第659期《iMoney Focus》字裏行間。

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