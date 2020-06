【疫市營商】領展減租增宣傳迎戰疫情　推Hello Kitty活動吸客

疫情期間,營運商場面對不少挑戰,范世牧指,最大挑戰是確保來商埸的顧客安全及安心,「讓人安心進來很重要,因此我們所有商場都加強了清潔及消毒,比平時頻繁地清潔,而且採用不同類型及平時少用的清潔消毒用品及設備,例如我們會為每一個接觸點如電梯扶手、門柄等加強消毒;亦要求在商場內戴口罩,我們亦提供搓手液,讓每個入來商場行街購物的人,都看到乾淨清潔的環境。」

另一方面,不少租戶面對零售下滑,艱苦經營,「我們亦支援租戶,在這個艱難時刻,我們會跟他們一個一個的去傾,畢竟每個租戶情況不一樣,這幾個月來都是這樣。我們提供不僅是經濟上支持,例如減租;還有增加宣傳,吸引顧客來消費,所以我的市場推廣同事,這幾個月來不僅沒有慢下來,反而做得更多。」其中包括於赤柱商場與Sanrio合辦「Stanley Plaza Hello Kitty˙Dear Daniel Love by the Sea」,為今年適逢45周年的Hello Kitty在赤柱舉行連串活動。

▲ 遊客可在美利樓前跟Hello Kitty合照。(王嘉昌攝)

活動由2月開始,正碰上疫情爆發,遊客止步來港,范世牧表示:「活動原本以遊客為主,但因為疫情,我們多了本地客。事實上,香港有不少Hello Kitty的忠實粉絲。而我們很幸運,因為赤柱的獨特環境,靠近大海,假日吸引不少港人來這裏透透氣,或者來遠足,這邊有些行山路徑,由這裏起步的,周六日有些餐廳甚至要排隊等位。疫情對我們當然有影響,但也帶來機遇,這裏的獨特環境,在疫情期間吸引不少本地人過來。」

▲ 在赤柱廣場舉行的「Stanley Plaza Hello Kitty˙Dear Daniel Love by the Sea」活動,可即時把手機內相片打印成錄音照片做留念,商場設有不少跟Hello Kitty合照的「打卡」位,以及消費滿30元可換領立體心意卡。(王嘉昌攝)



范世牧指是次活動:Hello Kitty及Dear Daniel的擺設都是獨有的,並會利用社交媒體的力量做推廣,「今次的Hello Kitty是為我們度身訂造,其他地方找不到的,希望吸引人來拍照「打卡」,然後放上社交媒體如IG、Facebook等,社交媒體亦是我們活動的一環。」Hello Kitty會在赤柱至8月31日。

節錄自第659期《iMoney Focus》字裏行間。

