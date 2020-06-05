【樓價走勢】CCL報180.26點登今年高位　確診個案再現樓價未來升幅或放緩

踏入5月，新盤傾巢而出，帶動樓市氣氛暢旺。據中原地產的最新數據，中原城市領先指數（CCL）報180.26點，升穿今年2月178.84點水平，暫錄今年最高位，兼創27周新高，數字按周升0.96%，升幅為29周最大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周五一長假後，樓價升勢持續，CCL擺脫連續9周於175點水平爭持，連升3周共2.45%，走勢持續向上，正式展開新一輪升浪。他又指，近期社會運動再現，兼再次出現本地確診個案，對CCL的影響將於數周後開始反映。估計未來CCL升幅可能放緩，但未有掉頭而下的跡象。

樓價見底回升，港島及新界東率先跑出。近3周計，港島連升共5.36%，新界東連升共4.11%，九龍累升2.50%，新界西累跌0.30%。

最新數字是根據2020年5月25日至5月31日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在2020年5月11日至5月17日簽臨時買賣合約，是五一長假期後第3周市況。

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