【地攤經濟】內地零售巨企配合科技　發展地攤經濟

▲ 目前全國各地已陸續出台相關政策引導和規範「地攤經濟」，不少行業亦迅速反應，希望搶先受惠於「地攤經濟」，持續發展，其中零售行業巨頭亦紛紛加入。

日前國務院總理李克強提出「地攤經濟」並轟動一時，據消息指，目前全國各地已陸續出台相關政策引導和規範「地攤經濟」，不少行業亦迅速反應，希望搶先受惠於「地攤經濟」，持續發展，其中零售行業巨頭亦紛紛加入。

▲ 阿里巴巴發佈地攤經濟扶持計劃，將在1688網站推出「地攤批發專區」，並提供超過700億元免息賒購。

根據內地《證券日報》報導指，內地步步高電子工業集團董事長王填，正在積極籌備該公司旗下的零售店的夜市活動。王填更為「地攤經濟」下了一個全新的定義：

直播是線上的地攤經濟，地攤兒是線下的直播。

據報導，步步高計劃將現有員工與顧客發展成步步高地攤小主，可賒貨借貨出街銷售。「這樣既幫政府解決了社會閑置勞動力，又拓展了生意，而且發展顧客做攤主宣傳效果更佳。」

＞＞＞【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？

＞＞＞【科技抗疫】Fitbit推急救呼吸機 支援全球需求

此外，電商巨頭阿里巴巴和蘇寧亦先後推出「地攤經濟」扶持計劃。阿里巴巴發佈地攤經濟扶持計劃，將在1688網站推出「地攤批發專區」，並提供超過700億元免息賒購。蘇寧也亦推出「夜逛合伙人」地攤夜市扶持計劃，其中包括蘇寧「當日配」，能為全國地攤夜市經營者提供1000億元本地優質貨源，全國蘇寧家樂福、蘇寧小店開放10000個冷櫃倉儲服務，夜市攤主可申請3公里範圍內免費冷鏈倉儲服務等。

責任編輯：李彥煒

>>立即參加 hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列