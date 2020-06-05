【中澳角力】澳洲收緊外資收購條例 政府有最後決定權

▲ 澳洲計劃收緊對外國投資審查，保護敏感資產，維護國家安全。

澳洲堅持調查新冠病毒來源，令中澳矛盾加劇，中澳關係持續緊張之際，澳洲宣布修例，加強對外國投資的管制，甚至有權要求外資退出投資，以維護國家安全。

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澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）宣布，為平衡經濟及國家安全，將收緊對外國投資者投資敏感資產的管制，不論私人投資者抑或國有資金，不論規模大小，都會加強審視，會向有關執法部門增撥資金。

弗呂登貝格表示，科技不斷演進，地緣政局愈來愈複雜，發現一些外國投資，被用作戰略用途，不是純粹商業操作。規管將涵蓋電訊、能源、公用設施及涉及國安資料的數據公司。

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當改計劃修例，讓財政部有擁有守尾門的權力，即使投資項目通過外國投資及審核委員會（Foreign Investment Review Board，FIRB）審查，財政部亦有權要求更改或添加條款，甚至強迫外國退出投資。

當局計劃下月推出草案，交由國會審批，希望在2021年1月1日正式實施。弗呂登貝格沒有提及中國，但中澳近期摩擦增多，澳洲對中國疑慮日深，今次修例勢為中國於當地的投資計劃帶來較大阻滯。

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責任編輯：文青青

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