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【外交部發言人】耿爽卸任外交部新聞發言人　《環球時報》：或將前往中國駐聯合國使團任職

環球政經 20:52 2020/06/05

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外交部發言人耿爽今日（５日）在北京主持最後一次外交部例行記者會，之後正式卸任外交部新聞發言人一職，不再擔任外交部新聞司副司長。根據《環球時報》報道，耿爽或將前往中國駐聯合國使團任職。

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耿爽為外交部第30任發言人，2016年9月首次以外交部發言人身份亮相外交部例行記者會。他曾經在外交部國際司、國際經濟司及中國常駐聯合國代表團工作，亦曾經擔任中國駐美使館新聞參贊兼發言人。

耿爽多年來的發言，留下不少金句，「群眾的眼睛是雪亮的。」、「我們沒有你想像的那麼陰暗。」等。他更在主持最後一次外交部例行記者會時說：「作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續地講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互了解，增進中國人民與世界人民的友好情誼，做出自己的努力與貢獻。」

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撰文 : 鄺庭芳

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經濟 外交 環球時報 聯合國 北京 中國 記者 耿爽

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