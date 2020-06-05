【外交部發言人】耿爽卸任外交部新聞發言人　《環球時報》：或將前往中國駐聯合國使團任職

外交部發言人耿爽今日（５日）在北京主持最後一次外交部例行記者會，之後正式卸任外交部新聞發言人一職，不再擔任外交部新聞司副司長。根據《環球時報》報道，耿爽或將前往中國駐聯合國使團任職。

相關文章：【六四事件】中國取巨大成就 外交部：證明當年行動完全正確

相關文章：【港區國安法】新華社：多國政府支持推港區國安法 邊啲國家表態支持？

耿爽為外交部第30任發言人，2016年9月首次以外交部發言人身份亮相外交部例行記者會。他曾經在外交部國際司、國際經濟司及中國常駐聯合國代表團工作，亦曾經擔任中國駐美使館新聞參贊兼發言人。

耿爽多年來的發言，留下不少金句，「群眾的眼睛是雪亮的。」、「我們沒有你想像的那麼陰暗。」等。他更在主持最後一次外交部例行記者會時說：「作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續地講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互了解，增進中國人民與世界人民的友好情誼，做出自己的努力與貢獻。」

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！