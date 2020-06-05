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增優惠再減價　新盤豪宅趕住賣

股樓投資 18:26 2020/06/05

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香港興業（00480）旗下愉景灣意堤，剛更新價單，其中有10伙單位減價，減幅約半成。以最平一伙為例，5座3樓B室，實用面積551平方呎，價單售價由本來的795.8萬元，減至756.8萬元，呎價約13,735元。

同時，發展商加添「從價印花稅現金優惠」，選擇60天成交付款方法的買家，可獲繳部份從價印花稅，金額上限為樓價3.75%。此外，若購入指定單位，買家可獲贈最高8.8萬元的傢俬禮券。香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍說，意堤已於4月初交樓，迄今售出89伙 ，套現約11.5億元。

九龍塘喇沙滙再減價

除了意堤減價，九龍塘喇沙滙再度減價，部分單位減價半成。以售價最高的2及3樓A2單位為例，實用面積5,295平方呎，另連2,086平方呎天台，叫價曾一度高見2.68億元，惟現減價至2.08億元，即高低減幅達22%。

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撰文 : 柳家平

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