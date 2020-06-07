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星洲金管局：香港資金大舉流入　港官員：無走資　香港到底有沒有走資？

金融經濟 09:00 2020/06/07

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香港自去年發生社會運動以來，走資之聲不斷。

香港自去年發生社會運動以來，走資之聲不斷。近期港區國安法通過，美國揚言制裁，不少市民換美金、開離岸戶口求自保，市場再湧現走資之說。這邊廂，新加坡非居民存款急升，但另一邊廂，港滙持續貼近強方兌換保證。到底應看哪個數據？

新加坡非居民存款增加

新加坡金管局（MAS）最新數據顯示，當地銀行4月來自非居民存款按年增加44%至621.4億坡元，連升4個月並創紀錄新高。當地4月外幣存款較去年同期增加近四倍達到創紀錄的270億坡元，今年首4個月亦增長近兩倍。數據並沒有細列資金流入來源地，但分析相信新加坡海外資金流入增加或與香港社會運動升級、疫情以及中美角力有關。

港滙最直接指標

然而，本港財金官員多番強調本港無走資，港滙近期也一直貼近強方兌換保證，金管局周五更數度出手向市場沽入港元，反映有資金流入。

有經濟師指出，港滙及銀行體系結餘是最直接及客觀的指標反映資金流，而金管局出手向市場沽出港元的行動更是不可質疑的證據。他指出，香港及新加坡作為資金自由進出的地方，資本流入流出屬正常。雖然本港或確實有資金流向新加坡，但從現階段的數據來看，流入的資金更龐大。與其說無走資，或者說流入的資金更多。

中美金融戰升級，中概股陸續回巢，在IPO因素支持下，市場對港元有一定需求。資金相信未來一段時間仍會停泊本港。

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經濟 香港金融管理局 港元 港滙 走資 新加坡 香港

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