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【美國示威】7旬翁遭警員推跌倒地 頭破血流受重傷

環球社會熱點 18:00 2020/06/05

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美國示威持續，紐約州水牛城警員執勤時，竟將1名75歲老翁推跌在地，使對方跌至重傷及頭破血流。

美國有黑人遭白人警員壓頸致死，各地連日有大規模示威抗議警暴及種族主義。各地出動警員驅趕示威者，但紐約州水牛城警員執勤時，竟將1名75歲老翁推跌在地，使對方跌至重傷及頭破血流。當局表示已將2名涉事警員停職。

【美國示威】3名被革職警員提堂 保釋金達585萬

【美國示威】特朗普叫大家睇信：示威者係恐怖分子

紐約州水牛城（Buffalo）的示威行動持續，網上出現一段警員推跌老翁的片段，是由水牛城公共廣播電台WBFO拍攝所得。片段顯示一批手持警棍的警員正前進，一名白人老翁突然走上前與警員説話，又向其中1名警員指手畫腳，雙方看似正在理論。

片段

約有2名警員突然出手推向老翁，老翁隨即失去平衡及向後倒地。其中1名警員俯身想查看老翁的傷勢，但後面另一位警員伸手阻攔，並示意同僚繼續向前進。

現場有人大叫指老翁正流血，並呼喚在場人找醫生來拯救老翁。

【美國示威】明市市長在弗洛伊德棺前下跪灑淚【有片】

【美國示威】又一弗洛伊德 黑人囚犯中胡椒噴霧死亡

該市市長布朗（Byron Brown）周四晚發聲明指，片中老翁為75歲，正在醫院留醫，傷勢嚴重。他表示看到短片感到不安，目前水牛城警察總長已下令徹查此事，並將2名涉事警員停職。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）也批評指，這件事完全不合理（wholly unjustified）和可恥（disgraceful）。他指出警務人員執勤時應執行（enforce）而非濫用（abuse）法律。

【美國示威】向警開刀？ 多市擬削警隊開支

【美國示威】黑人民權領袖：以弗洛伊德名義站起來 沉默讓我們受苦

責任編輯：何穎兒

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