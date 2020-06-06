  • 26°C
香港時間 : 2020606日 (六) 11:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】推跌長者爆頭 紐約2警停職州長斥可恥

環球社會熱點 10:27 2020/06/06

分享：

美國示威持續，紐約州水牛城警員執勤時，竟將1名75歲老翁推跌在地，使對方跌至重傷及頭破血流。

美國有黑人遭白人警員壓頸致死，各地連日有大規模示威抗議警暴及種族主義。紐約州水牛城警員執勤時，竟將1名75歲老翁推跌在地，使對方跌至頭破血流重傷。2名涉事警員停職候查。紐約州州長科莫斥事件「完全不合理和可恥」，又稱水牛城當局應考慮開除和起訴2名警員。

【美國示威】3名被革職警員提堂 保釋金達585萬

【美國示威】特朗普叫大家睇信：示威者係恐怖分子

紐約州水牛城（Buffalo）的示威行動持續，網上出現一段警員推跌老翁的片段，是由水牛城公共廣播電台WBFO拍攝所得。片段顯示一批手持警棍的警員正前進，一名白人老翁突然走上前與警員説話，又向其中1名警員指手畫腳，雙方看似正在理論。

約有2名警員突然出手推向老翁，老翁隨即失去平衡及向後倒地。其中1名警員俯身想查看老翁的傷勢，但後面另一位警員伸手阻攔，並示意同僚繼續向前進。

現場有人大叫指老翁正流血，並呼喚在場人找醫生來拯救老翁。

【美國示威】明市市長在弗洛伊德棺前下跪灑淚【有片】

【美國示威】又一弗洛伊德 黑人囚犯中胡椒噴霧死亡

該市市長布朗（Byron Brown）周四晚發聲明指，片中老翁為75歲，正在醫院留醫，傷勢嚴重。他表示看到短片感到不安，目前水牛城警察總長已下令徹查此事，並將2名涉事警員停職。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）也批評指，這件事完全不合理（wholly unjustified）和可恥（disgraceful）。他指出警務人員執勤時應執行（enforce）而非濫用（abuse）法律。

科莫又反問，你看到有人倒地頭部流血，怎能直行直過？「這根本不人道和可怕。」

【美國示威】向警開刀？ 多市擬削警隊開支

【美國示威】黑人民權領袖：以弗洛伊德名義站起來 沉默讓我們受苦

責任編輯：何穎兒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國示威】「無證」執法惹爭議 佩洛西促交執法部隊名單
2020/06/05
【美國示威】「無證」執法惹爭議 佩洛西促交執法部隊名單
【新冠疫苗】20億疫苗料年底交貨 蓋茨基金會贊助組織出手
2020/06/05
【新冠疫苗】20億疫苗料年底交貨 蓋茨基金會贊助組織出手
【新西蘭疫情】14日零確診 有望成首個擺脫疫情國家
2020/06/05
【新西蘭疫情】14日零確診 有望成首個擺脫疫情國家
新加坡擬向全民發放智能穿戴裝置 加強追蹤病毒
2020/06/05
新加坡擬向全民發放智能穿戴裝置 加強追蹤病毒
Google：中國伊朗黑客企圖入侵 拜登特朗普競選團隊
2020/06/05
Google：中國伊朗黑客企圖入侵 拜登特朗普競選團隊
社會矛盾 歧視 請願示威 種族主義 美國 紐約州

上一篇文章

【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動

下一篇文章

移民好風光？印裔移民盡書辛酸史
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股早段】道指急升近900點 特朗普自誇施政了得
【美股早段】道指急升近900點 特朗普自誇施政了得
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間11:00）
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【美國示威】當市民囚犯？監獄防暴隊無標識街頭執法
【美國示威】當市民囚犯？監獄防暴隊無標識街頭執法
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人