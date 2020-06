【美國示威】「無證」執法惹爭議 佩洛西促交執法部隊名單

美國示威持續,美國首都華盛頓街頭近日出現一支「神秘執法部隊」,他們沒有戴上臂章等令人可辨識身分的物件,有些甚至沒有穿著制服。美國眾議院議長佩洛西致函美國總統特朗普,要求特朗普提交在華盛頓特區執法部隊的完整名單。

佩洛西(Nancy Pelosi) 撰文指:

「我致函要求提供在華盛頓特區的完整執法部隊名單,及釐清各部門在本城市的角色及責任。國會及美國人民都需要知道是由誰負責、指揮及執行任務,並由甚麼部門下令國民警衛從其他州到此支援。」

(I am writing to request a full list of the agencies involved and clarifications of the roles and responsibilities of the troops and federal law enforcement resources operating in the city. Congress and the American people need to know who is in charge, what is the chain of command, what is the mission, and by what authority is the National Guard from other states operating in the capital.)

美國司法部長巴爾(Bill Barr) 周四在國會則表示,是次工作當局動用多個主要執法機構,包括聯邦調查局(FBI)、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)、美國緝毒局(DEA)、美國聯邦監獄管理局及美國法警局。

不過,巴爾則指,自己本人能夠理解為何部份聯邦執法人員,不會戴上印有自己名字的臂章,亦理解他們為何不願透露自己身份,因他們與民警不同。

