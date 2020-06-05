【定期存款】 兩中小行逆市加港元定存 一年存息最高1.6厘

6月開局首周，10間港銀即頻密調整港元定期存款息率；僅富邦及大眾財務一面倒「獨加」，逆市全綫加定存息。反觀另有5行減息，較矚目的是首間虛擬銀行、眾安銀行（ZA Bank）昨天（6月4日）追趕減息快車；星展及華僑永亨亦兩連減，招商永隆及大新 （02356） 也有減無加。專家預計以港滙轉強，游資泊港，金管局今天（5日）更兩度接錢近49億元，令下周一（8日）本港總結餘直逼千億大關，遂料業界暫停戰，毋須急於加息鬥搶存。

交銀香港、東亞 （00023） 及集友則加完又減，密密因應拆息波動而作調較。

正因大小行又再加減不同存期的息率，令半年及一年期的高息榜，接連兩周罕現驟變。先說半年期，冠亞軍剛好對調，大眾財務甫踏入6月即全面加息，當中半年期上調0.1厘，報1.7厘；相反大新卻減0.1厘，報1.6厘，令「財仔」重奪冠軍（見表）。

至於一年期，富邦於本周二（2日）劃一把短中長息上調0.2厘，以1.6厘的破頂息，一躍而成榜首；上周新晉為「高息王」的華僑永亨，事隔一周即讓座。

本來華僑永亨剛於5月底新推一年存息達1.55厘，今年首次打入長息榜之首；惟本月開局該行作兩連減，縱使累計只是小幅微調，略減0.05厘，即行內術語的「5滴」，至1.5厘，但已不敵信銀國際保持1.55厘，以及交銀香港的1.53厘，故跌出三甲榜。

計及市面所有定存，冠絕全城是集友7天短存享6厘，膺「高息王」。

展望後市，專家以3大因素料吸存戰暫停，包括︰

（1）市面水浸。港滙於今早再觸及7.75強方保證範圍，金管局沽出9.77億港元，乃自4月28日以來再度接錢；今午港股收市後再接38.75億元。一日內兩度注資48.52億元，導致下周一銀行體系驟增至996.43億元。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，以熱錢湧港的勢頭，料銀行的總結餘暫未見頂。

張敬勤補充，儘管港區國安法拍板距今已一周，在走資陰霾下，市場頻傳有閒資族急欲把港元轉投美元；但以港滙續走強，更收復早前的失地，凸顯游資暫仍泊在包括本港等亞洲區內，反映市面的水頭充足。

況且，6月上旬兩大重磅IPO是排隊來港作第2上市，如今午截票的網易 （新上市編號︰09999） ，按理市傳的凍資約1900億元於下周三（10日）開始回籠，近日熱爆打新股的散戶，剛好趕及入票京東 （新上市編號︰09618） ，市傳這中概股於下周四（11日）截止招股。

（2）拆息低企。反映銀行資金成本的3個月拆息5連挫，今天僅險守約1厘，報1.03厘；與樓按掛鈎的1個月拆息更6連跌，低見0.8厘。張敬勤預計，1個月拆息暫約於0.5厘到1厘上落，但整體趨勢仍向下，逐漸跟貼美息的走向。

（3）靜觀美國出招。特朗普針對「港區國安法」暫未見有明顯的反擊制裁行動，市料港銀暫忍手，皆以不變應萬變，緊盯美國何時撤消本港的特殊地位，才謀靜而後動。

此外，龍頭發鈔行另闢戰線，滙豐於本周一（6月1日）新推港元儲蓄存款利率高達10厘，新客戶以手機開戶，可享兩個月儲蓄存款年利率獎賞；以上限5萬元計，即賺息833元。

匯豐發言人指，新推兩個月港幣儲蓄存款10%年利率獎賞，由即日至7月31日，新客戶以手機開戶，成功透過HSBC HK App開立的合資格戶口，符合手機開戶獎賞要求，存兩個月享優惠，而存款額上限為50,000元。客戶須為居住於香港的永久性居民，年齡介乎18至65歲，以及並未於滙豐持有任何理財、投資戶口，又或滙豐信用卡。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬