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HONOR 9X Lite在港推出　配備6.5吋全高清屏幕

科技 19:15 2020/06/05

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榮耀香港宣佈即將推出HONOR 9X Lite，手機採用6.5吋FHD+ HONOR FullView顯示屏幕，屏佔比為 91%。

榮耀香港HONOR Hong Kong是華為旗下的子品牌，最近就宣佈即將推出HONOR 9X Lite。

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HONOR 9X Lite採用6.5吋FHD+ HONOR FullView顯示屏幕，屏佔比為 91%，配備雙攝影鏡頭，包括48MP主鏡頭和2MP景深鏡頭。此外，手機內置Kirin 710晶片、4GB RAM 和 GPU Turbo 技術，可確保圖像處理能力，亦有 3,750mAh 電池，長續航力有保證。

HONOR 9X Lite備有翡翠綠、幻夜黑兩種顏色，建議售價為港幣1,298 元，將於6 月8日起發售。（HONOR Hong Kong 提供圖片）

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同時，HONOR MagicWatch 2智能手錶亦於日前推出42mm錶面尺寸新版本，此為比較適合手腕細小人士或者女士配戴，並採用1.2 吋454 x 454解像度圓形 AMOLED 屏幕。MagicWatch 2主要支援SpO2 血氧飽和度監測功能，以及生理週期記錄功能，適合熱愛運動人士和女性用家使用。

HONOR MagicWatch 2智能手錶日前推出42mm錶面尺寸新版本，較適合手腕細小人士或者女士配戴。（HONOR Hong Kong 提供圖片）

定價方面，HONOR 9X Lite備有翡翠綠、幻夜黑兩種顏色，建議售價為港幣1,298 元，將於6 月8日起，於全線CSL、豐澤、蘇寧、CMK張毛記及其他特約零售商店發售。而HONOR MagicWatch2 (42mm)智能手錶則已於6月2日開始發售，備有瑪瑙黑及櫻花金，建議售價分別為港幣 1,298元及港幣1,498元。

香港供貨日期及顏色如下：

型號 顏色 發售日期 建議零售價
HONOR 9X Lite 翡翠綠、幻夜黑 6月8日 港幣1,298元
HONOR MagicWatch2 (42mm) 瑪瑙黑 6月2日 港幣1,298元
櫻花金 港幣1,498元

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責任編輯：施雯雯

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