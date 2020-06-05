HONOR 9X Lite在港推出　配備6.5吋全高清屏幕

▲ 榮耀香港宣佈即將推出HONOR 9X Lite，手機採用6.5吋FHD+ HONOR FullView顯示屏幕，屏佔比為 91%。

榮耀香港HONOR Hong Kong是華為旗下的子品牌，最近就宣佈即將推出HONOR 9X Lite。

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HONOR 9X Lite採用6.5吋FHD+ HONOR FullView顯示屏幕，屏佔比為 91%，配備雙攝影鏡頭，包括48MP主鏡頭和2MP景深鏡頭。此外，手機內置Kirin 710晶片、4GB RAM 和 GPU Turbo 技術，可確保圖像處理能力，亦有 3,750mAh 電池，長續航力有保證。

▲ HONOR 9X Lite備有翡翠綠、幻夜黑兩種顏色，建議售價為港幣1,298 元，將於6 月8日起發售。（HONOR Hong Kong 提供圖片）

採全面屏及升降鏡頭 HONOR 9X明正式發售

同時，HONOR MagicWatch 2智能手錶亦於日前推出42mm錶面尺寸新版本，此為比較適合手腕細小人士或者女士配戴，並採用1.2 吋454 x 454解像度圓形 AMOLED 屏幕。MagicWatch 2主要支援SpO2 血氧飽和度監測功能，以及生理週期記錄功能，適合熱愛運動人士和女性用家使用。

▲ HONOR MagicWatch 2智能手錶日前推出42mm錶面尺寸新版本，較適合手腕細小人士或者女士配戴。（HONOR Hong Kong 提供圖片）

定價方面，HONOR 9X Lite備有翡翠綠、幻夜黑兩種顏色，建議售價為港幣1,298 元，將於6 月8日起，於全線CSL、豐澤、蘇寧、CMK張毛記及其他特約零售商店發售。而HONOR MagicWatch2 (42mm)智能手錶則已於6月2日開始發售，備有瑪瑙黑及櫻花金，建議售價分別為港幣 1,298元及港幣1,498元。

香港供貨日期及顏色如下：

型號 顏色 發售日期 建議零售價 HONOR 9X L ite 翡翠綠、幻夜黑 6 月8日 港幣1,298元 HONOR MagicWatch2 (42mm) 瑪瑙黑 6 月2日 港幣1,298元 櫻花金 港幣1,498元

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責任編輯：施雯雯