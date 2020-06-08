【現金發放計劃】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠

▲ 銀行乘政府派錢1萬，紛紛推出優惠吸納新客

政府於6月21日開始接受1萬元「現金發放計劃」申請，財政司司長陳茂波表示，市民最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，最快7月8日可收到款項。市民亦可遞交實體表格接受申請，但需時相信較長。市民除了可透過21家銀行申請1萬元「現金發放計劃」，亦可於郵局登記。

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另一方面，銀行已陸續推出相關優惠吸納客戶，並鼓勵客戶使用電子渠道申請。

恒生

透過該行收取1萬元的客戶會自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元（名額5名） 或20元 (名額9,000名) 現金獎賞。

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中銀香港

全新客戶於8月31日前成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行賬戶收取1萬元後，於中銀香港手機或網上銀行開立港元定期存款，可享定存利息優惠。客戶可以10萬元開立3 個月定期存款，年利率為4.3%，即利息收入為約1000元。

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大新

客戶於9月30日前，經該行網站表格、網上理財或流動理財成功完成電子登記，即有機會獲20元現金賞（名額有限）兼自動參加大抽獎，贏取額外1萬元現金獎賞。

渣打

客戶於2020年8月15日前透過該行登記計劃並成功收到款項，有機會贏取額外1萬元現金獎。

滙豐

所有於8月31日或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃的客戶，都會自動登記參加抽獎，有機會獲取豐富獎品。其他優惠亦將推出，詳情即將公布。另外，新客戶於7月31日或之前透過滙豐香港流動理財應用程式開立個人綜合理財戶口，可享首兩個月港幣儲蓄存款10%優惠年利率。

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工銀亞洲

新舊客戶透過手機銀行或個人網上銀行以該行賬戶登記及領取1萬元，可獲50元現金。同時，如客戶成功推薦一位全新客戶經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記，並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加抽獎活動，贏取最高1萬元現金回贈。

另外，登記人憑工銀亞洲信用卡於本地簽賬消費，可享2%現金回贈，最高可享200元額外現金回贈。



眾安銀行

推出「唔要一萬 我要萬一」開戶優惠，新客戶開戶後再推介兩名用戶即可獲400元，如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，可再獲600元現金回贈，總共可獲1000元回贈。兩名經朋友推介開戶的用戶不會獲得1000元現金獎賞，但可獲2%加息券。

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