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【派錢1萬】6月底接受申請 銀行推網上申請優惠吸客（附三大關鍵攻略）

金融經濟 16:54 2020/06/06

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銀行乘政府派錢1萬，紛紛推出優惠吸納新客

政府預期於6月21日開始接受1萬元「現金發放計劃」申請，財政司司長陳茂波表示，市民最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，預計7月可收到款項。市民亦可遞交實體表格接受申請，但需時相信較長。市民除了可透過本港21間銀行申請1萬元「現金發放計劃」，亦可於郵局登記。

1.申請資格

必須為香港永久性居民，且於2021年3月31日或以前年滿18歲。申請人必須有本地銀行戶口，否則可領取支票。

2.登記方法

登記會以簡便為原則，只需填寫簡單個人資料。

3.申請日期

預期6月21日開始接受登記，至明年年底結束。

另一方面，銀行已陸續推出相關優惠吸納客戶，並鼓勵客戶使用電子渠道申請。

工銀亞洲

新舊客戶透過手機銀行或個人網上銀行以該行賬戶登記及領取1萬元，可獲50元現金。同時，如客戶成功推薦一位全新客戶經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記，並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加抽獎活動，贏取最高1萬元現金回贈。

另外，登記人憑工銀亞洲信用卡於本地簽賬消費，可享2%現金回贈，最高可享200元額外現金回贈。

眾安銀行
推出「唔要一萬 我要萬一」開戶優惠，新客戶開戶後再推介兩名用戶即可獲400元，如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元津貼的銀行，可再獲600元現金回贈，總共可獲1000元回贈。兩名經朋友推介開戶的用戶不會獲得1000元現金獎賞，但可獲2%加息券。

相關文章：

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銀行 眾安銀行 工銀亞洲 信用卡

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