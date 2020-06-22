【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）

政府於6月21日開始接受1萬元「現金發放計劃」申請，財政司司長陳茂波表示，市民最快收到款項的方式是透過銀行網站或網上理財服務進行登記，最快7月8日可收到款項。市民亦可遞交實體表格接受申請，但需時相信較長。市民除了可透過21家銀行申請1萬元「現金發放計劃」，亦可於郵局登記。

計劃重點：【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請 最快7月8日收錢（附計劃重點）

另一方面，銀行已陸續推出相關優惠吸納客戶，並鼓勵客戶使用電子渠道申請。

滙豐

（更新日期6月16日）

滙豐公布，8月底前經滙豐登記，在9月17日或之前領取派發現金的客戶，可有1個月10厘港元儲蓄年利率，本金上限為1萬元，而客戶要在優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易。

滙豐早前指，8月底或之前透過滙豐登記政府現金派發計劃的客戶，都會自動登記參加抽獎，最新交代相關抽獎禮品，有機會獲得1 萬元獎金（30個名額）、蘋果iPhone SE 128GB 智能電話（60個名額）及蘋果 iPad Air 256GB 平板電腦（20個名額）。

為鼓勵電子登記，滙豐指，透過流動理財或個人網上理財登記，可享4 次抽獎機會，經滙豐分行遞交登記表格或於滙豐網頁申請則可享1次抽奬機會。客戶只需透過以上其中一個途徑申請即可。

另外，該行指新客戶於7月31日或之前透過滙豐香港流動理財應用程式開立個人綜合理財戶口，可享首兩個月港幣儲蓄存款10%優惠年利率。

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中銀香港

（更新日期6月16日）

全新客戶於8月31日前成功透過中銀香港手機應用程式開戶，並透過該行賬戶收取1萬元後，於中銀香港手機或網上銀行開立港元定期存款，可享定存利息優惠。客戶可以10萬元開立3 個月定期存款，年利率為4.3%，即利息收入為約1000元。

另外，凡客戶於10月20日或之前成功收取1萬元，將自動參加大抽奬；抽獎分四輪，在每輪抽獎中未能中獎的客戶，將自動進入下一輪抽獎。

6月21日至7月4日成功登記的客戶可參加首輪抽獎，有機會贏得價值10萬元的購物禮券（名額1個）；7月5日至7月18日登記的客戶可參加第二輪抽獎，有機會獲得價值5萬元的購物禮券（名額1個）；7月19日至8月1日登記的客戶可參加第三輪抽獎，則有機會贏取3萬元的購物禮券（名額1個）；於8月2日至9月30日成功登記者，可參加最後一輪抽獎，有機會贏得價值1萬元的購物禮券，名額共12個。抽奬結果將於10月30日公布。

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南商

（更新時間：6月16日）

南洋商業銀行推出「1+1」萬大抽獎，合資格客戶於7月31日或之前透過南商網上銀行/手機銀行登記政府「現金發放計劃」，並成功於8月14日或之前透過南商賬戶收取款項，即可自動參加「1+1」萬大抽獎，有機會獲得額外1萬元現金獎賞，名額6個；同時會抽出20名GrandaZ智能空氣炸鍋3.0L得獎者。

富邦銀行

（更新時間：6月15日）

即日起至8月31日，「全新客戶」開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口；登記「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，並登記計劃，可獲250現金獎賞；「現有客戶」登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務，並登記計劃，可獲150元現金獎賞：「現有數碼銀行客戶」登記計劃，可獲50元現金獎賞。

另外，成功登記計劃的用戶，於優惠期內以全新資金10萬港元開立1個月的定期存款戶口，可享3.8厘息特惠年利率。

招商永隆銀行

（更新時間：6月15日）

7月20日或之前成功透過「招商永隆銀行一點通」手機App登記計劃的客戶，可於8月1日至8月31日期間參與「額外港幣10,000元現金抽獎」。合資格客戶須於抽獎期內登錄「一點通」以進行抽獎， 否則視爲自動放棄參與論。

12月31日或之前成功登記計劃的客戶，可於指定回贈期間內領取紅包獎賞。客戶同樣須於限期內登錄「一點通」以領取紅包獎賞。

上海商業銀行

（更新時間：6月15日）

8月31日或之前，透過該行登記現金發放計劃並成功領取款項，頭獎有機會獲得1兩裝千足黃金（名額1個），二獎亦有加拿大楓葉金幣0.5盎司裝（名額2個），三獎則是澳洲鴻運金幣0.05盎司裝（名額5個）。安慰獎是亞洲國際餐飲集團餐飲禮券價值100元（名額200個）。

中信銀行（國際）

（更新時間：6月15日）

6月21日至8月31日透過理財服務登記計劃，即可自動參加大抽獎，有機會獲1萬元（3個名額）或50元（1,000個名額）現金獎賞。新客戶經inMotio動感銀行存入1萬元，並開立3個月港元定期存款，可享10厘年利率。

星展銀行

（更新時間：6月15日）

7月31日前登記計劃，即可獲取3個電子印花 （相等於50元現金獎賞）；計劃期間並成功完成合資格網上交易可獲取多達9個電子印花或150元現金獎賞。

花旗銀行

（更新時間：6月15日）

8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68港元現金獎賞。客戶將自動參加大抽獎，有機會贏取10萬港元現金獎（名額1個）。

此外，新客戶透過手機銀行進行遙距開戶，存入5萬元新資金並維持半年，可額外賺取500元現金。

東亞

（更新時間：6月11日）

所有成功以BEA App/Cyberbanking登記收取HK$10,000之客戶即自動參加大抽獎，頭獎可獲1萬元現金獎賞（名額5名），二獎可獲5000元現金獎賞（名額6名），三獎亦有1000元現金獎賞（名額20名）。

透過BEA App/Cyberbanking使用「轉數快」，每次轉賬更可獲額外1次抽獎機會。

建行亞洲

（更新時間：6月11日）

成功透過電子登記渠道完成登記，並以建行 （亞洲） 賬戶成功收款，即可自動參加大抽獎，頭獎可獲得1萬元現金（名額3名），二獎亦有800元香格里拉酒店餐飲禮券（名額100名）。

恒生

透過該行收取1萬元的客戶會自動進入大抽獎，有機會額外獲得1萬元（名額5名）或20元 （名額9,000名） 現金獎賞。

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大新

客戶於9月30日前，經該行網站表格、網上理財或流動理財成功完成電子登記，即有機會獲20元現金賞（名額有限）兼自動參加大抽獎，贏取額外1萬元現金獎賞。

渣打

客戶於2020年8月15日前透過該行登記計劃並成功收到款項，有機會贏取額外1萬元現金獎。

工銀亞洲

新舊客戶透過手機銀行或個人網上銀行以該行賬戶登記及領取1萬元，可獲50元現金。同時，如客戶成功推薦一位全新客戶經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記，並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加抽獎活動，贏取最高1萬元現金回贈。

另外，登記人憑工銀亞洲信用卡於本地簽賬消費，可享2%現金回贈，最高可享200元額外現金回贈。



眾安銀行

（更新時間︰6月19日）

新客戶在6月18日至7月14日其間，使用邀請碼「GET300」登記政府1萬元「現金發放計劃」，即可獲贈300元，惟每日名額有限。

另外，現有客戶在6月21日至8月31日間 （包括首尾兩天），成功透過ZA Bank App登記及領取一萬元，即可參與抽獎。其中一位幸運兒將獨得12萬元現金獎！不過獨食難肥，另外5位幸運兒都可各獲得1萬元現金獎。大抽獎將於9月9日進行並在公佈結果。

只要完成登記，客戶將可獲得0.6%三個月港元定期存款加息券，存款上限為8萬元。

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