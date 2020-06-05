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【地攤經濟】內地半導體行業能乘勢而起？

科技 17:29 2020/06/05

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根據國信研究分析，內地半導體產業，並確認產業具有「地攤經濟」特徵，但未來要乘勢發展亦需要面對幾大難關。

「地攤經濟」一詞由國務院總理李克強引用，並一夜爆紅，預料國內將爆出一系列「地攤經濟熱」，各行業是否由可以受惠於「地攤經濟」概念，持續發展？內地國信研究就分析了內地半導體產業，並確認產業具有「地攤經濟」特徵，但未來要乘勢發展亦需要面對幾大難關。

根據國信研究分析，地攤經濟是指通過擺地攤獲得的收入來源形成一種經濟形式，是城市裡的一種邊緣經濟，最適合地攤經濟模式的是小額的，滿足分散需求的商品或服務。

綜觀環球半導體產業，當中以台積電市場佔有率最高，其多年來受惠於規模經濟，市佔亦拋離其他競爭對手。（法新社圖片）

現時國內的半導體產業就具有「地攤經濟的」特徵：

  • 規模小，今年首季內地半導體代工份額僅佔全球6%；
  • 技術落後，全球最尖端技術的台積電晶片可以做到3nm製程，而國內僅能做到14nm製程；
  • 產能小，內地最大半導體代工廠產能只有全球產量的15%。

以上三點均符合「地攤經濟」的小、散，沒有規模經濟優勢的特點。

邁向規模經濟3大途徑

但分析亦指出，半導體產業要以「地攤經濟」持續發展行不同，未來亦要逐步進化成「專櫃經濟」，即具有規模經濟的效益。當中就舉例，目前全球半導體龍頭台積電，多年來就受惠於規模經濟，市場份額目前已經超過50%，並愈益拋離其他競爭對手。

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分析強調，在環球整體市場增速急劇下降的情況下，想要繼續發揮規模經濟效應，或有三條重要途徑：一是通過併購其他公司成為強者，以併購成為全球半導體為目標，這樣收入或能逐年增加。

其次是舉國發展半導體產業，當中可以日本以及南韓為學習對象，該兩個國家當年就是以「舉國體制」各自早就輝煌的半導體產業。第三則是「陪練」，分析特別指出，半導體產業要由「地攤經濟」走想「專櫃經濟」，必須要將晶片產品連同其他電子零件一同發展，這樣就有賴一眾產業鏈下游的廠商試用，共同協助開發並令晶片性能更穩定，方能完成過渡。

國信研究分析亦指，半導體製造投入資源較大，成立20年的中芯國際，以及成立15年的華虹半導體，多年來已投入覺投資，在行業已累積不少經驗，未來或成為行業龍頭企業。

責任編輯：李彥煒

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