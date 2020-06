【疫市營商】IMAX影院首設於北京環球度假區　料明年開幕

▲ 2021年開業的環球城市大道電影院將會採用IMAX With Laser的放映技術。(資料圖片)

IMAX中國首間位於主題公園內的IMAX影院落戶北京,將會進駐北京環球度假區,並於2021年開業。該電影院可承辦電影首映禮及VIP貴賓活動,擁有更高質素的畫面。

IMAX Corporation、IMAX China Holding Inc.與北京環球度假區簽定協議,2021年開業的環球城市大道電影院將會採用IMAX With Laser的放映技術。這是IMAX中國首個在主題公園內的影院。

北京環球度假區計畫於明年開業,主打娛樂度假體驗。區內的北京環球城市大道、北京環球影城主題公園、環球影城大酒店及諾金度假酒店將會同期開業。而電影院將規劃成為可承辦電影首映禮及VIP貴賓活動的高端戲院,而新落成的IMAX With Laser影廳,也將為來自全國的觀眾呈現精彩紛呈的中國和荷里活大片。

IMAX With Laser聲音、畫面更高質

環球城市大道電影院將採用IMAX With Laser放映技術。從設計之初便為IMAX銀幕度身打造。畫面將有更高的分辨率、更強的對比度和更鮮明的色彩。IMAX With Laser系統亦可搭配新一代IMAX12.1聲道音響系統,增加了側面及頭頂聲道,帶來更廣闊的聲音動態範圍及精準的聲音效果。

