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【疫市營商】IMAX影院首設於北京環球度假區　料明年開幕

商業 17:15 2020/06/05

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2021年開業的環球城市大道電影院將會採用IMAX With Laser的放映技術。（資料圖片）

IMAX中國首間位於主題公園內的IMAX影院落戶北京，將會進駐北京環球度假區，並於2021年開業。該電影院可承辦電影首映禮及VIP貴賓活動，擁有更高質素的畫面。

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IMAX Corporation、IMAX China Holding Inc.與北京環球度假區簽定協議，2021年開業的環球城市大道電影院將會採用IMAX With Laser的放映技術。這是IMAX中國首個在主題公園內的影院。

北京環球度假區計畫於明年開業，主打娛樂度假體驗。區內的北京環球城市大道、北京環球影城主題公園、環球影城大酒店及諾金度假酒店將會同期開業。而電影院將規劃成為可承辦電影首映禮及VIP貴賓活動的高端戲院，而新落成的IMAX With Laser影廳，也將為來自全國的觀眾呈現精彩紛呈的中國和荷里活大片。

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IMAX With Laser聲音、畫面更高質
環球城市大道電影院將採用IMAX With Laser放映技術。從設計之初便為IMAX銀幕度身打造。畫面將有更高的分辨率、更強的對比度和更鮮明的色彩。IMAX With Laser系統亦可搭配新一代IMAX12.1聲道音響系統，增加了側面及頭頂聲道，帶來更廣闊的聲音動態範圍及精準的聲音效果。

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責任編輯：葉泳珊

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