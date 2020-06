【新冠疫苗】20億疫苗料年底交貨 蓋茨基金會贊助組織出手

▲ 阿斯利康製藥表示,在比爾及梅琳達·蓋茨基金會支持的機構協助下,將可提高生產量一倍至20億支疫苗,料年底可交付供應。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然肆虐,各地仍然埋首研發疫苗。負責生產由牛津大學研發疫苗的阿斯利康製藥表示,在比爾及梅琳達·蓋茨基金會支持的機構協助下,將可提高生產量一倍至20億支疫苗,料年底可交付供應。

負責研發疫苗的牛津大學上月已與英國藥廠阿斯利康製藥(AstraZeneca)簽訂全球商標協議。阿斯利康製藥表示,上月已宣布將會生產10億疫苗,本月再簽訂兩項合作計劃,令疫苗產量倍增至20億支。

新的合作夥伴包括,全球銷量最大的疫苗生產商印度血清研究所(SII),以及兩個由比爾及梅琳達·蓋茨基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)支持的衛生組織,合作涉及金額達7.5億美元(約57.80億港元)。

兩個獲比爾及梅琳達·蓋茨基金會支援的組織分別是,國際非政府組織「流行病防範創新聯盟」(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations;CEPI)和公私型合作的全球衛生合作組織「全球疫苗免疫联盟」(The Global Alliance for Vaccines and Immunisation,GAVI)。他們將尋找生產設施來生產和分發3億劑疫苗,預計於今年年底開始交付。

記者:葉芷樺

