  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 17:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】20億疫苗料年底交貨 蓋茨基金會贊助組織出手

環球社會熱點 17:07 2020/06/05

分享：

阿斯利康製藥表示，在比爾及梅琳達·蓋茨基金會支持的機構協助下，將可提高生產量一倍至20億支疫苗，料年底可交付供應。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然肆虐，各地仍然埋首研發疫苗。負責生產由牛津大學研發疫苗的阿斯利康製藥表示，在比爾及梅琳達·蓋茨基金會支持的機構協助下，將可提高生產量一倍至20億支疫苗，料年底可交付供應。

負責研發疫苗的牛津大學上月已與英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）簽訂全球商標協議。阿斯利康製藥表示，上月已宣布將會生產10億疫苗，本月再簽訂兩項合作計劃，令疫苗產量倍增至20億支。

【新西蘭疫情】14日零確診 或成首個脫離疫情國家

新加坡擬向全民發放智能穿戴裝置 加強追蹤病毒

新的合作夥伴包括，全球銷量最大的疫苗生產商印度血清研究所（SII），以及兩個由比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）支持的衛生組織，合作涉及金額達7.5億美元（約57.80億港元）。

兩個獲比爾及梅琳達·蓋茨基金會支援的組織分別是，國際非政府組織「流行病防範創新聯盟」（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations；CEPI）和公私型合作的全球衛生合作組織「全球疫苗免疫联盟」（The Global Alliance for Vaccines and Immunisation，GAVI）。他們將尋找生產設施來生產和分發3億劑疫苗，預計於今年年底開始交付。

特朗普過肥 驗身報告稱健康：食瘧疾藥無出現副作用

【新冠疫苗】牛津疫苗料9月面世 生產10億劑供應全球

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【新冠肺炎】首項藥物作臨床測試 若成功料在秋季推
2020/06/01
【新冠肺炎】首項藥物作臨床測試 若成功料在秋季推
世衛譚德塞讚美國衛生貢獻巨大 期望繼續合作
2020/06/02
世衛譚德塞讚美國衛生貢獻巨大 期望繼續合作
曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊
2020/06/02
曾諷香港人低能 新加坡部長誤指棉花產自羊
【南韓疫情】政府擬引入QR Code制度 去人多場所要登記
2020/06/02
【南韓疫情】政府擬引入QR Code制度 去人多場所要登記
【新冠肺炎】收包裹能染疫？專家：機會微
2020/06/03
【新冠肺炎】收包裹能染疫？專家：機會微
傳染病 疫情 英國 肺炎 新冠肺炎 牛津大學 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國示威】網民「弗洛伊德挑戰」跪頸拍照被鬧爆

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月05日 時間17:00）
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人
【美股早市】3大指數反覆偏軟 波音及航空股逆市向上
【美股早市】3大指數反覆偏軟 波音及航空股逆市向上