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【科技抗疫】Fitbit推急救呼吸機　支援全球需求

科技 18:30 2020/06/05

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Fitbit今（5日）宣布，推出急救呼吸機Fitbit Flow於公共衛生緊急情況下使用，支援全球抗疫工作。該呼吸機已獲得美國食品藥品管理局 (FDA) 的緊急使用授權 (EUA)。

新冠疫情全球大流行，運動智能手錶廠商Fitbit早前曾表示，改變生產線以生產急救呼吸機，助各地醫院解決物資短缺問題。Fitbit今（5日）宣布，推出急救呼吸機Fitbit Flow於公共衛生緊急情況下使用，支援全球抗疫工作。該呼吸機已獲得美國食品藥品管理局 (FDA) 的緊急使用授權 (EUA)。

Fitbit表示，該自動呼吸機建立在醫護人員使用的標準復甦袋上，內置儀器、感應器及警報器，合力運作支援自動按壓及患者監測。並受麻省理工學院E-Vent 設計工具箱啟發，基於「快速生產呼吸系統」規範研發。

＞＞【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元

＞＞【科技抗疫】美國無人機空投醫療物資　助減少身體接觸

該公司亦諮詢了美國俄勒岡健康及科技大學（OHSU）的急症醫藥臨床醫生，並以他們於OHSU醫院照顧新冠肺炎患者的經驗，與MassGeneralBrigham Center for COVID Innovation工作小組一同設計，以滿足醫護人員的需求。

該公司表示正與美國聯邦機構對話，了解當地對急救呼吸機的需求，並計劃與美國及全球救援組織合作，向全球沒有足夠傳統商用呼吸機的醫療系統提供支援。

＞＞【科技抗疫】疫情加速醫療科技發展　AI醫療應用受注目

責任編輯：張寶燕

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