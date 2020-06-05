【港區國安法】美新法案或制裁滙豐渣打 分析：料不會出現極端措施（第二版）

▲ 美國有參議員提出法案，制裁打壓香港的中國官員以及香港本地銀行

美國共和黨參議員Pat Toomey提出法案，以制裁打壓香港的中國官員以及香港本地銀行。Pat Toomey指，其法案將對上述問題帶來「前所未有」的行動，又指法案將懲罰為侵蝕香港自治提供融資、將利潤置於基本人權之前的銀行。這或意味著本港兩間發鈔銀行滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 將受到牽連。

滙豐及渣打本周表現強勢，兩者均連升5日，今日分別收報40.5元及43.7元，升幅達4.3%及5.3%。總計本身，滙豐累升13%，渣打更升19%。

Pat Toomey在銀行委員會聽證會上表示，兩黨都有興趣儘快通過法案。法案除了要求凍結實施國安法人士於美國的資產，而與這些官員有明顯業務往來的銀行也將成為目標，法案要求切斷它們與美國銀行業的聯繫，並限制它們進行美元交易。

不過，並非所有議員都支持該法案，其中民主黨參議員Sherrod Brown認為，美國單方面制裁或會無效，甚至可能適得其反，損害美國戰略利益。

滙豐及渣打日前表態支持訂立「港區國安法」，惟做法隨即惹來英國政壇關注。

有外資行分析員認為，現階段措施對滙豐及渣打影響不大，雖然極端情況下美國可禁止滙豐及渣打使用美元交易，而此舉將嚴重影響銀行日常營運，但相信美國不會採取如此極端的做法。他認為，較有可能出現的情況是，美國要求滙豐及渣打制裁部份人士。

滙豐股價回升，該分析員相信，認為環球減息以及疫情後經濟倒退的負面因素已有所反映，今次升幅主要是「追落後」，但難言股價是否已反映政治因素。

（第二版：新增今日收市股價及分析員評論）

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編輯：謝智聰