【新西蘭疫情】14日零確診 有望成首個擺脫疫情國家

▲ 新西蘭連續14日零確診，總理阿德恩（Jacinda Ardern）贏盡掌聲。（資料圖片）

歐美地區新型冠狀病毒疫情繼續擴散，美國確診人數仍以每日逾2萬速度增加，不知何年何月才能斷尾。另一邊廂，新西蘭卻連續14日零確診，時間之長超越病毒一般潛伏期，當地料快將宣布病毒已被消除，當地疫情防控成效之佳，國民稱感難以置信。

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新西蘭衛生部數據顯示，截至6月5日，當地已連續2周零確診，1504宗感染個案中，1481宗已康復，22人死亡，活躍病例只剩1宗。

事實上，當地自4月29日出現最後一宗本地感染個案後，便再也沒有本地感染個案，該名病人亦在5月18日完成隔離。按衛生部講法，最後一宗本地個案完成隔離後28日，便可確認消除病毒，即6月15日。

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紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）公共衛生專家威爾森（Nick Wilson）表示，政府的定義屬十分保守，稱按照模型，病毒已消除的機會達99%。他認為防疫效果佳，有運氣成分，亦歸功嚴厲的封鎖措施。

若平安過渡，繼續沒有新個案，新西蘭將成為經合組織（OECD）發達國家，以及曾有過宗百個案的地區中，首個宣布擺脫新冠疫情的國家。

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全球多個發達地區，繼續為疫情焦頭爛額，情況相對較佳的日本及本港，病例亦有增加，不能排除不會捲土重來，更加顯得新西蘭防疫成績觸目。有民眾在社交網站發帖文，稱感到難以置信，指疫情看似不可能消滅。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）贏盡掌聲，疫情令失業率大幅增加，但民調顯示，壓倒性的88%新西蘭民眾，表示認可當局處理疫情的方法，阿德恩民望在疫情期持續上漲。

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不過，當地防疫措施未有完全放鬆，生活尚未真正回復正常，當局本來打算按照計劃，再實行社交隔離及限聚令多數周，以求穩穩陣陣過渡，但長期零確診，提早解封的聲音愈來愈大。

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責任編輯：文青青

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