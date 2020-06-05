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煤氣陳永堅︰減紅股決定正確 料不利情況影響短暫

金融經濟 16:48 2020/06/05

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煤氣常務董事陳永堅表示，2019年度紅股分派減少的決定非常正確。

煤氣 （00003） 去年罕有地削減紅股，常務董事陳永堅在股東周年大會新聞發布會上表示，疫情爆發以來，對各行業都影響常大，削減紅股是考慮到未來業務上的需要及集團盈利情況的審慎決定。他直言︰「當時決定非常正確。」惟未有回應未來紅股政策會否調整。

陳永堅透露，上半年香港售量錄得單位數跌幅，惟隨着疫情受控，料下半年售氣量會有所恢復。現時集團預計，香港全年售氣量跌幅不會多於4%。他解釋，香港的售氣量有52%來自民用，48%為商用，雖然疫情期間商用售氣量減少，但由於民眾減少外出，民用售氣量反而錄得上升。

內地業務方面，執行董事暨公用業務營運總裁黃維義表示，第一季度表現相當差，售氣量量按年跌大約12%。惟隨着經濟活動重啟，他預期全年整體售氣量仍會錄得4至5%升幅。他又指，預期今年內地售氣的單位毛利按年持平，約維持於每平方米0.6元人民幣。

未來會否加價仍言之尚早

至於會否加價， 黃維義表示，去年集團在港上調氣價時已承諾兩年內不再加價，下一次調整價格會在明年8月，目前談論會否加價仍言之尚早。而內地方面，氣價則主要是根據發改委政策，及經濟環境。

陳永堅坦言，集團上半年業績確實不太理想，但煤氣公司作為公用事業企業，防禦經濟衝擊的能力比較強，相信目前的不利情況是短暫的。

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