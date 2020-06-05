新加坡擬向全民發放智能穿戴裝置 加強追蹤病毒

▲ 新加坡目前正研發用於病毒追蹤的可穿戴智能裝置，計劃發放給全國約570萬人。

全球多國的新冠肺炎疫情放緩，但仍未有疫苗或特效藥成功面世，各國仍不敢鬆懈。新加坡自周二（2日）起首階段解封，但為免新一波疫情爆發，目前正研發用於病毒追蹤的可穿戴智能裝置，計劃發放給全國約570萬人，來取代目前正在使用、但技術受限的病毒追蹤應用程式。

Google：中國伊朗黑客企圖入侵 拜登特朗普競選團隊

【美國示威】3名被革職警員提堂 保釋金達75萬美元

新加坡早前研發出手機應用程式TraceTogether，利用手機藍牙技術，協助辨別新冠肺炎確診患者的潛在密切接觸者。但該應用程式的iOS版本出現技術困難，難以推廣全民使用。

路透社報道，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）周五（5日）表示，政府目前正開發一種可穿戴的隨身智能設備，不再依賴智能手機程式來追蹤病毒，料可於短時間内推出新設備。

【美國示威】特朗普叫大家睇信：示威者係恐怖分子

【中美角力】大摩：特朗普不想首階段貿協破裂

他表示，如新智能穿戴裝置研發成功，政府將會分發給新加坡的570萬名居民。他強調新裝置會更具包容性，可確保所有民眾獲得保護。

維文上月接受澳洲天空新聞頻道 (Sky News Australia)時透露，這款智能穿戴裝置可使用電池供電，會設有掛繩可供民眾戴在身上，也可讓民眾放在手袋内。

【美國示威】明市市長在弗洛伊德棺前下跪灑淚【有片】

【美國示威】軍事顧問辭職抗議「防長祝你好運」

據悉，應用程式TraceTogether自3月推出以來，約有150萬人下載使用，佔新加坡總人口約四分之一，未能符合當局預期有四分之三人口下載的目標，難以發揮應用程式的最佳效果。

新加坡政府為加強應用程式的效能，上月要求在高危環境生活或工作的外勞下載該應用程式的最新版本，以加強當局的疫情追蹤工作。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒