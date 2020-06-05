哲古華拉都戴勞力士？ 處決前都戴著這款「最愛」！

哲古華拉作爲共產主義的代表人物，相信大家都會認識，就算不太認識，都曾於前議員梁國雄的汗衣上看過他的肖像。共產主義者普遍對物質生活不太推崇，但這位古巴民運領袖，手上竟然經常配帶著勞力士腕錶，是否有點違背共產主義的理念？也許當年沒有太多可靠的腕錶吧。姑勿論如何，讓我們一起看看這些長伴他左右的勞力士腕錶。

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哲古華拉一生當中不止擁有一枚勞力士，但要數到他最常佩戴的，就應該是 GMT-Master（reference 1675） ，由另一位跟他有革命感情的政治人物卡斯特羅所送贈,關係相當微妙！不過哲古華拉在革命早期配戴的卻是另一款勞力士， 是一枚早期的Subamriner，但由於歷史久遠，加上沒有清晰照片，確實錶款無法確認。

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哲古華拉的確對勞力士情有獨鍾，但另一位卡斯特羅對勞力士的喜愛，似乎有過之而無不及。卡斯特羅分別於1958年及1966年送了拉兩枚腕錶哲古華拉，而哲古華拉最喜歡的還是GMT-Master，到被處決之前，他還是將該錶戴在手上。

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