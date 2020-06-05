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【港股追蹤】新盤混戰　本地地產股升左先

股樓投資 16:31 2020/06/05

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港股午後持續轉強，突破了24600點的橫行區阻力，今日對恒指貢獻最大的，除本地銀行股外，本地地產股亦是升市的主要動力，全綫股份均錄得3%以上升幅，當中新世界發展（00017）更抽升超過5.4%，收報8.96元，為藍籌股表現最佳的地產股。

其他地產股方面，恒基地產（00012）升3.8%；新鴻基地產（00016）升超過4%，收報99.75元，再次逼近100元大關；會德豐（00020）升4.5%；長實集團（01113），升逾5.2%，升幅僅次於新世界；信和置業（00083）全日升3.2%，已經是行業走勢最落後的股份。

近期樓市氣氛轉旺，交投持續回升，發展商借勢加快推盤步伐。據統計，本周末將有5個新盤，合共近700伙推出市面，是繼去年5年初以來，最多新盤單位推出的周末。5個新盤的發展商為路勁地產、中國恒大（03333）、會德豐（00020）及新鴻基地產（00016），當中後者有2個新盤，分別為天水圍Wetland Searsons Park二期，及屯門的御半山II。

港資股近周一直有沽壓，今次借大量新盤推出的好消息反彈，亦屬正常情況。值得留意的是，本地地產股和本地銀行股同時炒起，或有機會是春江鴨提早入貨，炒作相關行業有新政策或好消息的訊號。

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撰文 : 古植平

新鴻基地產（00016） 會德豐（00020） 新世界發展（00017） 發展商 香港股票

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