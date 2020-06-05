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【神州熱話】貴州藥店員工　店門外集體跪拜「感謝公司」！

環球政經 16:52 2020/06/05

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貴州貴陽市近日有藥房員工，集體在店外下跪叩拜「感謝公司」，引人側目，涉事影片上傳到網上後引發不少爭議，惟涉事公司負責人卻表示，員工是自願進行有關活動，但有網民認為要跪拜太誇張，如同時光倒流到清朝行大禮一樣。

影片中，有8名女工跪在地上，有主持在畫面外用咪引導女工說出「感謝公司，給我平台」，女工跟著說出後，主持再說「拜！」，女工們聞聲伏下跪在地，主持再說「起！」，女工整齊地再起來。

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女負責人受訪時指活動是員工自願參加。（網上圖片）

除了「感謝公司」外，他們還「感謝父母養育之恩，感謝顧客養我全家」，公司相關負責人稱，員工展示的是公司的「三拜文化」，向父母、公司、顧客表示感謝，活動都是自願進行的，但有不少網民批評「這種方法有點偏激」，跪地涉及人格尊嚴，作為企業活動並不妥當。

 

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撰文 : 黎以芳

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