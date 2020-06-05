【周末好去處】天氣不穩逛室內巿集 過百手作人擺攤

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今周六日天氣可能不穩定 , 小編原本想到郊外計劃不得不取消, 唯有改為室內活動, 但不一定呆在家, 可以去長沙灣的D2 Place逛巿集, 扮下文青。D2 Place本周將會同時在一期及二期舉行不同主題市集，有過百本地手作人參加。
《SOHO MARKET 藝術+市集》- D2 Place 一期二樓The Space：
今次「藝術+市集」邀請電影《小飛俠阿童木》繪景製作、香港土出土長、世界百大插畫師Purehay (歐陽俊禧），屆時除了有Purehay的個人作品展、電繪分享講座外，還有小小藝術家填色比賽的得獎展覽。另現場亦有過百本地手作人「擺攤」及開工作坊，例如花藝手作Bernice.C_petite_fleur 、香薰蠟燭Denise Artology及字體產品的思緒俠造字等。
Purehay電繪分享講座時間表：
6-6-2020 3:30-5:30 (2hrs)
7-6-2020 3:30-5:30 (2hrs)
《SOHO MARKET 藝術+市集》市集詳情：
日期：2020年6月6至7日
時間：下午1時 至 晚上8時
地點：荔枝角 D2 PLACE ONE 2樓 The Space （荔枝角地鐵站D2出口）
Facebook: SOHO MARKET
Instagram: sohomarket_gww
《夢想始動市集》- D2 Place 二期地下The Garage：
同場會有超過45小檔及品牌參與， 亦與 boutir 掌舖合作，共同舉行線上市集，試行O2O市集模式，為一眾文青、市集愛好者及檔主帶黎新體驗！
此次市集為O2O概念市集，顧客可自由選擇。
1）傳統方式 - 線下市集購物
2）線上市集購物，安排寄件到指定地點 (到付)
3）線上order付款，到線下市集跟檔主/市集職員取貨
P.S. 線上市集會於7/6 下午5時截單，但顧客仍可在7/6 下午5時-下午8時期間到線下市集自取網購商品
《夢想始動市集》市集詳情：
日期：2020年6月6至7日
時間：下午1時 至 晚上8時
地點：D2 Place二期地下The Garage（荔枝角地鐵站D2出口）
Facebook: Figurecross
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撰文 : 高富健