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港島盤353呎　近港鐵站　600萬有交易

股樓投資 16:19 2020/06/05

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港島區樓價向來較高，若單位鄰近港鐵站，自然有價有市，但只要細心挑選，也有600萬元以下之選。美聯余迅力說，北角建基大廈低層A室，實用面積353平方呎，剛以580萬元易手，呎價約16,431元。

據了解，原業主於1997年6月，以約230萬元購入上述單位，現帳面賺約350萬元，物業升值152%。代理說，買家為外區客，鍾情港島市區樓，見屋苑鄰近炮台山站，而且樓價低於600萬元，故即睇即買。

事實上，港島到處舊樓，只要不嫌舊，不乏600萬元以下的上車盤。有代理坦言，部分投資者最愛這類港島細價樓，皆因有一定租客，租金回報相對較高，每當有筍盤推出，便會立即入市，惟近期未見他們出手，始終目前樓價仍貴，租金又持續下跌，值博率不太高。

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撰文 : 柳家平

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