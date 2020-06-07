【馬拉達人@iM網欄】疫情令一切從新開始

新冠狀肺炎肆虐幾乎全球陷入停頓。相信這是歷史以來未曾發生過的事情。國與國之間航空停頓，國家之間要「自我隔離」。香港的限聚令市民不能外出，一切活動只能夠留在家中。經濟受到嚴重影響，社會運動加上全球疫情令香港雪上加霜，在港營商面對非常嚴峻的考驗。很多商舖因而結業，一切我們認為如常發生的事情是時候自我檢視。

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很多人因疫情關係要留在家中工作、學生們不能上課、限聚令下社交生活暫時停止。人與人之間的溝通只能夠在綫上進行：網上會議、網上購物成為新興模式。自己起初都未能習慣，但隨着大勢所趨自己亦逐漸適應這種新的生活模式。

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在疫情期間我不停自我檢視，無論在工作上，生活上，人與人之間相處等發覺原來自己有很多不足的地方。之前因經常忙於工作，沒有時間和自己單獨相處。檢視過後發覺在這不斷變化的環境中，固有模式已不合時。坦白說自己是個比較自我的人，我行我素，很少顧及別人感受！經常只專注自己的事情上。現在是時候作出調整，雖然古語有云：「江山易改本性難移」，疫情期間自己亦覺得需要多關心身邊人。大家亦不妨多關心多問候父母、另一半同朋友。

演藝工作受影響

工作方面在疫情期間真的面對艱難時候，很多之前安排好的司儀活動工作被迫停止，演藝工作受影響。最近在商界上的發展亦受一定程度打擊。 市民外出意慾大減，餐廳受限聚令限制每枱只能容納開初四人到現在八人。

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限制出入境亦令我在馬來西亞的發展剎停。雖然看似每件事都不如意，然而自己沒有因此而感到無奈，反而覺得是一個好時機讓自己好好準備，為疫情後鋪路。朋友經常對我說「難關難過關關過」，確實世界每日在變，自己不能掌控，經歷過程中總覺得辛酸，但過後回望，發覺原來都是這樣渡過。怎樣取態其實取決於個人選擇，是一種心態！不如一切重新開始。

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