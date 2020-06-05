【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖

最近市場錄得不少豪宅蝕讓成交，當中更有不少是外籍人士蝕讓沽貨個案。中原高級分區聯席董事陳昌如表示，近日西營盤眀徳山高層A室，實用面積505平方呎，2房間隔，望城市景。原業主以1,475萬元將單位易手，折合實用呎價29,208元。



原業主為一名外籍人士，他於2016年月以1,507萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕32萬元，單位貶值2%。陳昌如透露，該位外籍原業主於本港持有數項物業收租，上述眀徳山單位為收租用途，租金回報約2厘，陳氏指：「業主寧願蝕讓也要沽貨，是因為他年事已高，希望減持部份於本港的物業後返回家鄉。上述成交帳面上雖然蝕讓32萬元，但由於單位已收租數年，已享受租金回報，已算是『打個和』，沒有蝕錢。」



由新地（00016）發展的西營盤眀徳山，位處西邊街38號，全盤合共166伙，主打一房單位，項目採用雙住客會所設計，於2017年12月入伙。該盤曾於2018年時，獲得由香港專業驗樓學會主辦的「2018年度建造及裝修業優秀大獎頒獎禮」中取得最佳質素屋苑獎項，取得平均93分的極高評分。

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