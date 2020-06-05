【出位言論】郝海東發佈「新中國聯邦」宣言 内地網民：「瘋了吧」。

現年50歲的前中國國脚郝海東是内地足壇舉足輕重的人物，祖籍山東的他曾於2002代表中國出戰世界杯決賽周，球員時代立下不少豐功偉績。該名前國脚除了球風積極進取之外，在場下也相當敢言。

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昨日（4日）郝海東在微博發佈了一條有關「新中國聯邦宣言」短片，另外還有一段50多分鐘、他與妻子葉釗穎共同出鏡的短片於網上流出，夫妻立場一致。有郝海東前隊友向德國之聲證實片中為郝海東本人。該隊友表示覺得生活在國內的郝海東勇氣可嘉，但隊友對他的「建國宣言」不感理解，更有網民直稱他「瘋了吧」。

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此片一出，郝海東和妻子的微博帳號昨已被銷號，不過內地網絡昨仍可搜索郝海東的信息，但大部分都為內媒報道其子郝潤澤的消息。有內媒指，郝海東的言論有害，即日起禁止相關討論，而「體育周報」則以「H」代替郝海東，的名字，盡量避免有關消息繼續傳播。



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