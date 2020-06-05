【趣話財經】昔日中國首富之子　王思聰輸到擺地攤？

萬達創辦人王健林曾憑著其萬達王國，一度位列中國首富，不過旗下公司舉債過高，身家大幅縮水。其子王思聰亦一度被稱為「國民老公」，是女網民心目中的金龜婿，可惜其於2016年創立的遊戲直播平台熊貓直播，因管理不善而導致排名節節下跌，更於2019年3月宣佈倒閉，王思聰上年被列入欠債失信名單，佢不但一改過去高調作風，今年仲做埋「遊戲陪練」，陪人打機幫補下。

近日王思聰的公司熊貓互娛，將原有的周邊產品於淘寶的拍賣平台出售，以福袋的形式拍賣，福袋入面包括拖鞋、手機殼、攬枕、帽等，最化低拍賣價去到51蚊人民幣，將於6月15日正式拍賣。淘寶的拍賣平台不時處理破產拍賣，除了汽車、珠寶等，連公司股權、應收帳都有，「熊貓互娛破產拍賣」成為微博熱門話題，有內地網民就話用51蚊就可以競拍「王思聰的公司」。

今次拍賣賣到最好，估計金額都唔到8,000蚊，同王思聰投資20億的金額相比，實在係杯水車薪。適逢總理李克強鼓勵「地攤經濟」，難怪不少內地網民都話，今次王思聰都要擺地攤啦﹗

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