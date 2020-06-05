  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 15:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新加坡金管局：香港資金去年中起大舉流入

金融經濟 15:23 2020/06/05

分享：

新加坡金管局指，自去年中以來，來自香港在內等多個地區流入新加坡的非居民資金廣泛增加。

港元持續在強方水平，香港金管局今早也從市場承接港元買盤，但新加坡金管局（MAS）最新數據顯示，當地銀行4月來自非居民存款按年增加44%至621.4億坡元，連升4個月並創紀錄新高。外電指，新加坡海外資金流入增加或與香港社會運動升級、疫情以及中美角力有關。

新加坡金管局指，自去年中以來，來自香港在內等多個地區流入新加坡的非居民資金廣泛增加。受疫情以及所觸發的市場動盪影響，近月該等資金流入變得更加浮動。

另外，當地4月外幣存款較去年同期增加近四倍達到創紀錄的270億坡元，今年首4個月亦增長近兩倍。

雖然數據並沒有細列資金流入來源地，但有分析相信與香港動盪有關，認為香港顯然是資金來源之一，而疫情全球大流行和區域貨幣壓力，也加劇市場對貨幣危機和走資的憂慮。面對香港局勢以及中美關係等不確定因素，估計海外資金將繼流入新加坡，作安全避風港。

雖然外電引述分析指資金由香港流入新加坡，惟香港近月屢觸及強方兌換保證，反映資金流入速度高於資金流走，香港銀行體系總結餘由年初540億元，大增至最新的957.68億元。

相關文章：

【獨家專訪】陳茂波：港匯強方證無走資　「身體最實際」

【港滙強方】金管局今晨向市場注資9.77億港元　港元拆息個別發展（第二版）

【港區國安法】草案通過前一周　外資淨沽中港股票基金70億

外資3月勁沽2993億美元美債　減持規模創新高　

編輯：袁諾曦

經濟 新加坡 疫情 走資 外資 新加坡元 中美關係 香港金融管理局

上一篇文章

恒生指數尾市升400點　本港銀行地產股齊造好（不斷更新）

下一篇文章

【航空告急】全球航班數目觸底反彈　中美航線7月回升13倍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元
【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）
【口罩供應】理的港產口罩今日（3日）上午10時開售　50片售150元（附連結）
【聯繫滙率】祈連活：美難撼動聯滙　港元可生存
【聯繫滙率】祈連活：美難撼動聯滙　港元可生存