新加坡金管局：香港資金去年中起大舉流入

▲ 新加坡金管局指，自去年中以來，來自香港在內等多個地區流入新加坡的非居民資金廣泛增加。

港元持續在強方水平，香港金管局今早也從市場承接港元買盤，但新加坡金管局（MAS）最新數據顯示，當地銀行4月來自非居民存款按年增加44%至621.4億坡元，連升4個月並創紀錄新高。外電指，新加坡海外資金流入增加或與香港社會運動升級、疫情以及中美角力有關。

新加坡金管局指，自去年中以來，來自香港在內等多個地區流入新加坡的非居民資金廣泛增加。受疫情以及所觸發的市場動盪影響，近月該等資金流入變得更加浮動。

另外，當地4月外幣存款較去年同期增加近四倍達到創紀錄的270億坡元，今年首4個月亦增長近兩倍。

雖然數據並沒有細列資金流入來源地，但有分析相信與香港動盪有關，認為香港顯然是資金來源之一，而疫情全球大流行和區域貨幣壓力，也加劇市場對貨幣危機和走資的憂慮。面對香港局勢以及中美關係等不確定因素，估計海外資金將繼流入新加坡，作安全避風港。

雖然外電引述分析指資金由香港流入新加坡，惟香港近月屢觸及強方兌換保證，反映資金流入速度高於資金流走，香港銀行體系總結餘由年初540億元，大增至最新的957.68億元。

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編輯：袁諾曦