【航空告急】全球航班數目觸底反彈　中美航線7月回升13倍？

▲ 全球4月航空客運量按年大跌94%。

新冠病毒疫情在全球持續數月，令航空業界重創，IATA（國際航空運輸協會）最新資料顯示，4月全球航空客運收入按年大跌94.3%，創有紀錄以來最大跌幅，但從4月21日至5月27日，全球每日航班已從低位反彈3成，認為行業已觸底反彈，但前提依然是疫情不會爆發第二波。

IATA 指出，4月全球客運運力按年大跌87%，客運收入更跌94.3%，亞太區表現相對較佳，但仍要跌88%。

4月航空界災難，但可能是最糟糕時刻（nadir）

IATA 總幹事Alexandre de Juniac稱，中國、美國和德國的商業信心初見起色，5月數據回升主要受惠本地航班量，但基於4月災難式表現，航班實際回復量依然輕微。

IATA指出，4月首星期佔75%空運市場的政府實施禁飛令，但5月初步數據，南韓、中國和越南的本地航運數據已明顯回復，只較2019年同期少22%至28%。

另外，因應中國未對等開放航空公司復飛，美國本周宣布，6月16日會對內地航空公司實施「禁飛令」，中國民航局周四（6月4日）放寬復飛要求，兩地禁飛情況有望舒緩。

中美航班7月回升13倍 仍有變數

航空及旅行數據和分析機構Circum 資料顯示，今年5月，往來中國和美國的航班總數只有84班，較去年同期下降95%；及至今月的航班時間表，中美航班數目回升至152班，但未知最後實際營運數目。

據Circum數據，2020年7月，目前中國飛往美國的計劃航班時間表共計2,118班航班，相當於6月的14倍，惟解釋航班時間表將根據乘客需求不斷調整，現時所列數據隨時有變。

若以現時數據，7月，安排航班最多的航空公司是：國航 （00753） 的575班計劃航班、東航 （00670） 的396班計劃航班）、南航 （01055） 的345班計劃航班、海南航空的325班計劃航班，而美國聯合航空（United Airlines）則安排207班計劃航班。

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