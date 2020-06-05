【疫市攻港】日本「和牛黑手黨 」燒肉店副線YAKINIKUMAFIA攻港　每月僅得250個名額

▲ WAGYUMAFIA品牌的燒肉副線YAKINIKUMAFIA疫市攻港，開設首間海外分店，現正式接受公眾預訂。（YAKINIKUMAFIA提供圖片）

WAGYUMAFIA「和牛黑手黨 」是日本人氣食店，連碧咸亦是其支持者。 WAGYUMAFIA品牌的燒肉副線YAKINIKUMAFIA疫市攻港，開設首間海外分店，現正式接受公眾預訂。（登記網站：https://yakinikumafia.hk/en/home）

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WAGYUMAFIA在日本亦是極具話題性的餐廳，主打從日本15間小型牧場獨家進貨的和牛，當中的招牌吉列牛扒三文治，成為名菜之一。另外亦有傳統和食，例如和牛刺身、串燒等。

YAKINIKUMAFIA有咩食？

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燒肉副線YAKINIKUMAFIA在香港供應的頂級和牛亦與日本店一樣。菜單概念是用上各款不同部位的和牛牛肉，從極致高級、較次要的部位至內臟及骨頭，也絕不浪費。招牌套餐YAKINIKUMAFIA BBQ 日式燒肉套餐將包括尾崎和牛「FML」， 分別是脂肪成分各異的霜降、中等及赤身三個不同的和牛部位、和牛肉骨湯，以及以鑄鐵鍋煲製而成的越光米。

YAKINIKUMAFIA香港分別為客人提供高身餐桌及半私人用餐體驗。每張桌子均會配置訂製的無煙烤爐。希望近距離欣賞大廚切割過程，及從中學習如何燒烤完美和牛的客人和旨在享用一頓特快午餐的客人，均可於立食式的高身餐桌用餐。另外客人亦可於寬敞的卡位上用膳。

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餐廳目前僅接受預訂，每月將提供250個訂位名額。客人可於官方網站上登記電郵地址，便會獲發預訂連結。每月15號將開放下一月份供客人訂座 。

責任編輯：葉泳珊