【新股IPO】9999網易逾37萬人認購凍資逾1900億　一人一手無望（第二版）

▲ 網易認購人數逾37萬人，凍資逾1900億元，超購逾300倍。

網易 （新上市編號：09999） 截止認購即傳出認購額逾1900億元。消息指，網易於公開發售部分初步錄得逾300倍超購，認購人數超過37萬人，凍資逾1900億元，不論認購人數、凍資額，都更勝去年11月第二上市的阿里巴巴 （09988） 。由於認購倍數勢超越20倍，網易料啟動回撥機制，令公開發售認購部分增至12%或2060萬股。

網易原先計劃發行1.71億股，佔公司已發行股本的5%。發行股份中，原安排約515萬股（即發行規模約3%）用作公開發售。

網易招股價最高為126元，集資最多216億元，但有消息指，公司擬以123元定價。聯席保薦人為中金、瑞信及摩根大通。

網易將於本月11日掛牌。

阿里巴巴去年11月招股時，獲近21.6萬人認購，合計凍資934億元，超購逾40倍。即使阿里巴巴認購人數較網易少，可供認購手數較多，惟阿里巴巴也無法做到「一人一手」，當時認購一手的投資者，中籤率為80%。

網易香港發行股數增至2,060萬股，以每手100股計，最多可供分配20.6萬手網易，已不可能滿足37萬認購投資者。

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