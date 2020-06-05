【新iPhone】蘋果供應商暗示　新IPhone推遲上市時間

▲ 蘋果供應商博通（Broadcom）暗示，即將在今年推出的新IPhone或需推遲上市時間。

多年以來，Apple通常都會在秋季發布新款iPhone，但今年受疫情影響，新機發布已多次傳出會延期。外媒有消息指，其主要供應商暗示，即將在今年推出的新IPhone或需推遲上市時間。

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據《彭博社》報道，博通（Broadcom）是為蘋果生產零件的主要供應商，其行政總裁陳福陽（Hock Tan）在周四（4日）舉行的分析員電話會議上表示，由於「大型北美手機客戶」的「主要產品周期延遲」，博通於無線產品上的營收，在2020年將比往年晚一個季度，第三季度的無線相關營收將呈現下降趨勢。

報道又指，受新冠肺炎疫情影響，Apple工程師前往中國完成設備定型的工作步伐受阻，又有不少員工在家工作，相信會是今年推遲發布新iPhone的主要原因。而博通就是主力為Apple生產可過濾無線電信號並在iPhone和其他智能手機中提供WiFi連接的晶片。此外，博通又是交換晶片的主要供應商，交換晶片是管理網絡設備中需求旺盛的網絡設備中數據流量的複雜半導體。

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雖然陳福陽並未明確指出「大型北美手機客戶」是Apple，但Apple的確是北美目前為數不多的大型智能手機生廠商，而過去他也多次以「大型北美手機客戶」來描述蘋果。他又在會議上提到，公司已經開展有關項目，唯一問題在於其時間。

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責任編輯：施雯雯