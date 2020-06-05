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【商標侵權】澳門咀香園敗訴兼賠錢　須向中山咀香園賠10萬元人民幣

環球政經 17:30 2020/06/05

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澳門咀香園的「咀香園買手信......」廣告歌深入民心，已有85年歷史的澳門知名手信店早前被「廣東中山咀香園」起訴，指控中國內地一間電視台、澳門咀香園以及其董事長黃永昌侵害「咀香園」商標權，並在廣東高院提告。「澳門咀香園」最終敗訴，須向「廣東中山咀香園」賠償 10 萬元人民幣。

相關文章：內地品牌「喬丹體育」敗訴　須撤銷部分商標

廣東省高級人民法院 5 月底發布粵港澳大灣區跨境糾紛典型案例，提及澳門咀香園有限公司董事長黃永昌委託內地一間電視台，播出有關咀香園的相關標識。節目中多次提及「澳門咀香園」等内容。中山市咀香園食品有限公司認爲，以上行為已侵害其商標權，並構成不正當競爭，要求索償經濟損失 50 萬元人民幣及合理費用。

中山市第一人民法院一審指出，中山咀香園已註冊了咀香園 14 個商標，具較高知名度，認爲澳門咀香園有商標侵權行爲，涉事内地電視台亦構成協助侵權。

法院認爲，中山咀香園及澳門咀香園均對「咀香」、「咀香園」品牌聲譽作出貢獻，澳門咀香園亦一直使用「澳門咀香園餅家」，屬規範使用企業名稱。故最終判決澳門咀香園、黃永昌及涉事電視台，向中山咀香園賠償經濟損失 10 萬元人民幣。

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撰文 : 鄺庭芳

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