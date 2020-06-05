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Google指中國及伊朗黑客　企圖入侵拜登和特朗普競選陣營

環球政經 18:00 2020/06/05

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Google威脅分析小組主管亨特利（Shane Huntley）於周四（4日）在社交平台Twitter發布內容，表示中國和伊朗的黑客就美國大選，分別入侵美國前副總統拜登和現總統特朗普的競選陣營，中國及伊朗方面均未有就事件作出回應。

亨特利表示，近日Google發現一批疑似由中國政府支持的黑客（APT31），企圖以網絡釣魚的手法入侵拜登競選團隊成員的電郵帳戶。另一批疑由伊朗政府支持的黑客（APT35）亦試圖以相同方式，入侵特朗普競選團隊成員的電郵。競選兩個團隊都沒有被黑客入侵，而Google已向相關的帳戶持有人發出警告，並將事件轉介聯邦執法部門。

相關新聞：【新冠肺炎】美國死亡人數破十萬　拜登批特朗普不適合帶領國家

拜登競選團隊發言人表示，他在競選活動開始時就已經為有關攻擊作好準備，而特朗普的競選團隊、中國及伊朗的代表均未對事件作出回應。

特朗普競選團隊的電郵帳戶以往亦多次遭受伊朗黑客企圖入侵，微軟（Microsoft）曾在2019年公布一名黑客組織企圖入侵其中一名總統候選人的競選人員電郵帳戶。消息指該名成員來自特朗普的團隊，而當時入侵的黑客組織正是APT35。

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撰文 : 國際組

拜登 特朗普 社交平台 黑客 美國 中國 伊朗 Google Microsoft Twitter

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