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韓男童因弄壞遊戲機　遭繼母鎖入行李箱7小時後亡

環球政經 16:00 2020/06/05

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韓國一名9歲男童疑因弄壞遊戲機後不敢告訴繼母，被繼母發現後把他關進行李箱長達7小時，直到她發現男童沒有反應才緊急送醫。經搶救三天後，男童終在6月3日不治。

根據韓國傳媒報道，6月1日原本是男童新學期首次上課的日子，但當天他疑把遊戲機弄壞，向繼母說謊。繼母發現後把男童關進一個長70厘米、寬50厘米的行李箱裡，後來男童因在行李箱內小便而再度惹怒繼母，繼母將他關進另一個長60厘米、寬44厘米的行李箱後便出門。

男童當天被關在行李箱內長達7小時，繼母回家後發現男童失去心跳，立即將他送院，男童靠呼吸器生存維持了3天後，於6月3日不幸離世。

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據了解，男童父親因工作關係長期不在家，家中只有男童、繼母和繼母的兩個孩子。男童曾在5月5日因頭部受傷就醫，當時他身上被發現有許多受虐的痕跡，繼母被警方問話。

繼母在是次調查中承認了罪行，她表示因為男童不聽話才會體罰他。目前警方已因「兒童虐待致死」為由逮捕繼母，會繼續調查男童父親是否故意對繼母的虐待行為視而不見，並會解剖男童屍體查出真正死因。

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撰文 : 國際組

南韓 罪行 虐兒 社會民生
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